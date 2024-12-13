На Волині жінка впала у підвал: викликали рятувальників
Сьогодні, 15:38
У Володимирському районі рятувальники надали допомогу жінці, яка впала у підвал.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 11:49 до Служби порятунку «101»надійшло повідомлення про те, що у селищі Благодатне Нововолинської громади в підвал житлового будинку впала жінка та потребує медичної допомоги.
На місце події оперативно прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Нововолинська.
За допомогою ношей надзвичайники разом з медиками підняли постраждалу, 1957 р.н., на поверхню та транспортували її до катери швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 11:49 до Служби порятунку «101»надійшло повідомлення про те, що у селищі Благодатне Нововолинської громади в підвал житлового будинку впала жінка та потребує медичної допомоги.
На місце події оперативно прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Нововолинська.
За допомогою ношей надзвичайники разом з медиками підняли постраждалу, 1957 р.н., на поверхню та транспортували її до катери швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.
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