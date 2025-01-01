Ракетний удар по Дніпру: 9 людей загинули, близько 79 - постраждали

Війська рф обстріляли Дніпро та Дніпропетровську область. Є загиблі та десятки поранених.Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.«Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Утім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто перебував у зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів», — сказав начальник ОВАМіський голова Дніпраповідомив, що в місті постраждали будівлі 19 шкіл, 10 дитячих садочків, ПТУ, музикальної школи. Також постраждали три заклади позашкільної освіти та управління соцзахисту.Окрім того, обстріл зачепив вісім медичних закладів: лікарню, амбулаторії, стоматологічну поліклініку.За даними обласної адміністрації, окрім Дніпра, окупанти влучили по місту Самари. Там загинули дві людини, ще троє — травмовані.Офіс генпрокурора уточнив, що кількість постраждалих у Самарі збільшилася до дев’яти. Інформація щодо загиблих і поранених уточнюється.