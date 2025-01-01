Лучани стали чемпіонами турніру з ампфутболу серед аматорських команд

Лучани стали чемпіонами турніру з ампфутболу серед аматорських команд
Команда з ампфутболу "Хрестоносці" здобула перемогу на турнірі у Києві серед аматорських команд "Мій матч за Героїв 2.0".

Про це 24 червня повідомили в Луцькій міській раді, пише Суспільне.

Мета змагань — підтримати розвиток ампфутболу, допомогти ветеранам адаптуватися після важких травм і зібрати кошти на ініціативу "Ліга Дужих".

В турнірі брали участь 4 команди: "Дніпро Честь-Титани" (м. Дніпро, м. Житомир); "Хрестоносці" (м. Луцьк); "Незламні" (м. Харків); "Вінниця АМП" (м. Вінниця).

У фіналі лучани з рахунком 3:2 перемогли команду з Харкова.

В міськраді зазначили, що волинські "Хрестоносці" вже вдруге стають чемпіонами на ампфутбольних змаганнях. Кубок ветеранам вручав президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.
Лучани стали чемпіонами турніру з ампфутболу серед аматорських команд

У Луцьку формувати команду з ампфутболу з ветеранів російсько-української війни почали в грудні 2024 року.
Лучани стали чемпіонами турніру з ампфутболу серед аматорських команд
Лучани стали чемпіонами турніру з ампфутболу серед аматорських команд

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Теги: лучани, ампфутбол
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