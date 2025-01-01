Росіяни вдарили дронами по навчальному центру ЗСУ: один військовий поранений





Про це



"Завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат. Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.



Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника", - йдеться в повідомленні.



Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 червня, противник атакував ударними БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України.Про це повідомили у Сухопутних військах."Завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат. Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника", - йдеться в повідомленні.Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.

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