Угоду про створення Спецтрибуналу для злочину агресії росії підпишуть завтра





Як пише Євгенія Кравчук.



Депутатка розповіла, що у вівторок, 24 червня, відбудеться позачергове засідання Комітету міністрів Ради Європи, на якому генсека організації Алена Берсе мають уповноважити на підписання з Україною угоди про створення Спеціального трибуналу для злочину агресії.



"А вже завтра – справді історична подія. Те, що здавалося лише мрією про справедливість, зовсім скоро стане реальністю. Україна разом із Радою Європи підпише угоду, яка наблизить притягнення РФ до відповідальності", – написала Кравчук у своєму Facebook.



Підписання угоди вочевидь підлаштували під день першого візиту до Ради Європи президента України Володимира Зеленського.



Комітет міністрів Ради Європи запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу 14 травня. Перед тим процес отримав політичне схвалення на спеціальному саміті у Львові 9 травня.



Глава дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається на перші рішення трибуналу вже у 2026 році.



Зазначимо, підсудними в рамках трибуналу за злочин агресії Росії проти України будуть не лише керівники РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ підпишуть у середу, 25 червня.Як пише "Європейська правда" , про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄДепутатка розповіла, що у вівторок, 24 червня, відбудеться позачергове засідання Комітету міністрів Ради Європи, на якому генсека організаціїмають уповноважити на підписання з Україною угоди про створення Спеціального трибуналу для злочину агресії."А вже завтра – справді історична подія. Те, що здавалося лише мрією про справедливість, зовсім скоро стане реальністю. Україна разом із Радою Європи підпише угоду, яка наблизить притягнення РФ до відповідальності", – написала Кравчук у своєму Facebook.Підписання угоди вочевидь підлаштували під день першого візиту до Ради Європи президента УкраїниКомітет міністрів Ради Європи запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу 14 травня. Перед тим процес отримав політичне схвалення на спеціальному саміті у Львові 9 травня.Глава дипломатії ЄСсподівається на перші рішення трибуналу вже у 2026 році.Зазначимо, підсудними в рамках трибуналу за злочин агресії Росії проти України будуть не лише керівники РФ.

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