Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилась до 153. Серед них - майже два десятки дітей





Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА, пише



Як повідомлялося, до медзакладів госпіталізовані понад 60 людей. Серед них 12 пацієнтів — у важкому стані.



Медичну допомогу надали вже 18 дітям. Найменшому пацієнту всього пів року, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Інформація про загиблих та постраждалих у регіоні ще уточнюється. Наразі відомо про 9 загиблих у Дніпрі.



Окрім того, дві людини загинули у місті Самара Дніпропетровської області. Ще 11 містян постраждали.



Вдень 24 червня російські військові атакували ракетами Дніпропетровщину. Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що «за збитками це, мабуть, один із найзухваліших ударів» по Дніпру за весь час повномасштабної війни.



Підрахунки пошкоджень ще тривають. Утім відомо, що у Дніпрі постраждали 34 навчальні заклади, зокрема, музична школа, профтехучилище та центри позашкілля. Є руйнування у 8 локаціях медичної галузі — лікарня, амбулаторії, стоматполіклініка.



Серед іншого, росіяни поцілили біля пасажирського потяга «Укрзалізниці» сполученням Одеса — Запоріжжя. У соцмережах поширилися кадри, де видно вибиті вікна в пасажирському потязі. Низка пасажирів постраждали, однак минулося без загиблих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість постраждалих через російські обстріли Дніпра збільшилась до 153.Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА, пише Громадське Як повідомлялося, до медзакладів госпіталізовані понад 60 людей. Серед них 12 пацієнтів — у важкому стані.Медичну допомогу надали вже 18 дітям. Найменшому пацієнту всього пів року, повідомив начальник Дніпропетровської ОВАІнформація про загиблих та постраждалих у регіоні ще уточнюється. Наразі відомо про 9 загиблих у Дніпрі.Окрім того, дві людини загинули у місті Самара Дніпропетровської області. Ще 11 містян постраждали.Вдень 24 червня російські військові атакували ракетами Дніпропетровщину. Міський голова Дніпразаявив, що «за збитками це, мабуть, один із найзухваліших ударів» по Дніпру за весь час повномасштабної війни.Підрахунки пошкоджень ще тривають. Утім відомо, що у Дніпрі постраждали 34 навчальні заклади, зокрема, музична школа, профтехучилище та центри позашкілля. Є руйнування у 8 локаціях медичної галузі — лікарня, амбулаторії, стоматполіклініка.Серед іншого, росіяни поцілили біля пасажирського потяга «Укрзалізниці» сполученням Одеса — Запоріжжя. У соцмережах поширилися кадри, де видно вибиті вікна в пасажирському потязі. Низка пасажирів постраждали, однак минулося без загиблих.

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