Трамп заявив, що може зустрітись із Зеленським на саміті НАТО

Трамп заявив, що може зустрітись із Зеленським на саміті НАТО
Американський президент США Дональд Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у кулуарах саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі.

Про це Трамп сказав у коментарі журналістам на борту Air Force One, цитує AFP, пише "Європейська правда".

Коментуючи можливість зустрічі із Зеленським в Гаазі, Трамп зазначив: "Так, ймовірно, я з ним побачуся", - йдеться в повідомленні.

На запитання, що він скаже Зеленському, очільник Білого дому відповів: "Я скажу: "Як справи?" Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти".

Окрім цього Agence France-Presse пише, що зустріч між Зеленським та Трампом запланована на середу в рамках саміту НАТО в Гаазі.

Нагадаємо, востаннє Трамп та Зеленський зустрічалися в квітні на похоронах Папи Франциска.

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Теги: Росія, війна, Трамп
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