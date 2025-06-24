Трамп заявив, що може зустрітись із Зеленським на саміті НАТО

Дональд Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у кулуарах саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі.



Про це Трамп сказав у коментарі журналістам на борту Air Force One, цитує AFP, пише



Коментуючи можливість зустрічі із Зеленським в Гаазі, Трамп зазначив: "Так, ймовірно, я з ним побачуся", - йдеться в повідомленні.



На запитання, що він скаже Зеленському, очільник Білого дому відповів: "Я скажу: "Як справи?" Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти".



Окрім цього Agence France-Presse пише, що зустріч між Зеленським та Трампом запланована на середу в рамках саміту НАТО в Гаазі.



Нагадаємо, востаннє Трамп та Зеленський зустрічалися в квітні на похоронах Папи Франциска.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський президент СШАзаявив, що "ймовірно" зустрінеться зі своїм українським колегоюу кулуарах саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі.Про це Трамп сказав у коментарі журналістам на борту Air Force One, цитує AFP, пише "Європейська правда" Коментуючи можливість зустрічі із Зеленським в Гаазі, Трамп зазначив: "Так, ймовірно, я з ним побачуся", - йдеться в повідомленні.На запитання, що він скаже Зеленському, очільник Білого дому відповів: "Я скажу: "Як справи?" Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти".Окрім цього Agence France-Presse пише, що зустріч між Зеленським та Трампом запланована на середу в рамках саміту НАТО в Гаазі.Нагадаємо, востаннє Трамп та Зеленський зустрічалися в квітні на похоронах Папи Франциска.

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