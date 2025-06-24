Трамп заявив, що може зустрітись із Зеленським на саміті НАТО
Сьогодні, 18:27
Американський президент США Дональд Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у кулуарах саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі.
Про це Трамп сказав у коментарі журналістам на борту Air Force One, цитує AFP, пише "Європейська правда".
Коментуючи можливість зустрічі із Зеленським в Гаазі, Трамп зазначив: "Так, ймовірно, я з ним побачуся", - йдеться в повідомленні.
На запитання, що він скаже Зеленському, очільник Білого дому відповів: "Я скажу: "Як справи?" Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти".
Окрім цього Agence France-Presse пише, що зустріч між Зеленським та Трампом запланована на середу в рамках саміту НАТО в Гаазі.
Нагадаємо, востаннє Трамп та Зеленський зустрічалися в квітні на похоронах Папи Франциска.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Трамп сказав у коментарі журналістам на борту Air Force One, цитує AFP, пише "Європейська правда".
Коментуючи можливість зустрічі із Зеленським в Гаазі, Трамп зазначив: "Так, ймовірно, я з ним побачуся", - йдеться в повідомленні.
На запитання, що він скаже Зеленському, очільник Білого дому відповів: "Я скажу: "Як справи?" Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти".
Окрім цього Agence France-Presse пише, що зустріч між Зеленським та Трампом запланована на середу в рамках саміту НАТО в Гаазі.
Нагадаємо, востаннє Трамп та Зеленський зустрічалися в квітні на похоронах Папи Франциска.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна може виготовляти до 8 млн дронів за рік, але не вистачає фінансування, - Зеленський
Сьогодні, 19:06
Натуральні препарати для здоровʼя на основі рослин — чому саме вони стають вибором №1
Сьогодні, 18:50
Трамп заявив, що може зустрітись із Зеленським на саміті НАТО
Сьогодні, 18:27
Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилась до 153. Серед них - майже два десятки дітей
Сьогодні, 17:01