Україна може виготовляти до 8 млн дронів за рік, але не вистачає фінансування, - Зеленський





Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, інформує



"Україна здатна виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку, але для цього нам не вистачає фінансування", - зауважив глава держави.



Він також закликав країни ЄС збільшити оборонні витрати до 5 % ВВП.



"Краще стримати цю війну там, де вона розпочалася", - зазначив Зеленський та закликав партнерів збільшити внески в обороноздатність України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна здатна виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку, але для цього наша країна потребує фінансування від партнерів.Про це президент Українизаявив під час Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ "Україна здатна виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку, але для цього нам не вистачає фінансування", - зауважив глава держави.Він також закликав країни ЄС збільшити оборонні витрати до 5 % ВВП."Краще стримати цю війну там, де вона розпочалася", - зазначив Зеленський та закликав партнерів збільшити внески в обороноздатність України.

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