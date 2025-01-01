Україна може виготовляти до 8 млн дронів за рік, але не вистачає фінансування, - Зеленський
Сьогодні, 19:06
Україна здатна виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку, але для цього наша країна потребує фінансування від партнерів.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна здатна виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку, але для цього нам не вистачає фінансування", - зауважив глава держави.
Він також закликав країни ЄС збільшити оборонні витрати до 5 % ВВП.
"Краще стримати цю війну там, де вона розпочалася", - зазначив Зеленський та закликав партнерів збільшити внески в обороноздатність України.
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Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна здатна виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку, але для цього нам не вистачає фінансування", - зауважив глава держави.
Він також закликав країни ЄС збільшити оборонні витрати до 5 % ВВП.
"Краще стримати цю війну там, де вона розпочалася", - зазначив Зеленський та закликав партнерів збільшити внески в обороноздатність України.
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