Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

уцьк
Мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Видимість 6-8 км.
Вітер західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Видимість 6-8 км.
Вітер західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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