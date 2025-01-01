Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



уцьк

Мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Видимість 6-8 км.

Вітер західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Видимість 6-8 км.

Вітер західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.уцькМінлива хмарність. Вночі короткочасні дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Видимість 6-8 км.Вітер західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.ОбластьМінлива хмарність. Вночі короткочасні дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Видимість 6-8 км.Вітер західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°.

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