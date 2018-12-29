На Волині – новий керівник пенітенціарної служби

У Західному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції призначили нового начальника. Ним ставПро це повідомили у Волинській обласній раді.Під час зустрічі з головою Волиньради, Максим Повстяний розповів, що вже ознайомився з особливостями роботи виправних закладів, розташованих на території області – Луцького слідчого ізолятора та Маневицької виправної колонії. Тож найперше окреслив проблематику, у вирішенні якої просить сприяння керівництва області.«Основне питання – це недофінансування цих закладів, тому сподівання на допомогу громад. До прикладу, у 2024 році Луцький слідчий ізолятор до місцевого бюджету сплатив майже 5 млн грн, і близько 2 млн вже у нинішньому, при цьому з міської казни їм щороку виділяли максимум 200 тисяч гривень. Якщо брати Маневицьку колонію, то торік до місцевого бюджету вони сплатили 7,6 млн грн, і вже майже 4 мільйони у цьому році, натомість від громади не отримали жодної допомоги. А там – гостра потреба у заміні даху, ремонті будівель», –наголосив він.Порушили також питання розконсервації Цуманської колонії, яке, як запевнив Максим Повстяний, стоїть на порядку денному у Міністерстві юстиції, адже нові заклади не будуються, а потреба у них в майбутньому зростатиме.«Розглядаються різні варіанти подальшого функціонування цієї колонії. Ми розуміємо, що установи такого типу в перспективі будуть необхідні для їх прямого призначення. Як відомо з історії, після завершення воєнних дій рівень злочинності зростає. Це питання перебуває на контролі Мін’юсту та Державної кримінально-виконавчої служби, але це перспектива наступних років», – зауважив начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.