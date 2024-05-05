Ще одна церква в Шацькій громаді проголосувала за перехід до ПЦУ





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Зібрання парафіяльної ради пройшло у приміщенні місцевої церкви. Присутні розглянули та підтримати рішення про перехід релігійної громади до Православної церкви України. За відповідне рішення проголосувало тридцять парафіян, лише шестеро були проти.



У зборах брали участь чинний настоятель храму отець Геннадій Борсук, а також священник ПЦУ отець Михайло Цвінкилевич, який є відповідальним за громади ПЦУ у Шацькому районі.



Захід пройшов мирно й організовано, без конфліктів чи суперечок. За словами присутніх, рішення було виваженим і ухваленим після обговорення. Парафіяни зазначають, що спільно дійшли згоди про подальший шлях своєї громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 23 червня, в селі Пехи Шацької громади відбулися збори парафіян Свято-Покровської церкви, яка досі перебувала у підпорядкуванні УПЦ.Про це пише Район.Шацьк Зібрання парафіяльної ради пройшло у приміщенні місцевої церкви. Присутні розглянули та підтримати рішення про перехід релігійної громади до Православної церкви України. За відповідне рішення проголосувало тридцять парафіян, лише шестеро були проти.У зборах брали участь чинний настоятель храму отець, а також священник ПЦУ отець, який є відповідальним за громади ПЦУ у Шацькому районі.Захід пройшов мирно й організовано, без конфліктів чи суперечок. За словами присутніх, рішення було виваженим і ухваленим після обговорення. Парафіяни зазначають, що спільно дійшли згоди про подальший шлях своєї громади.

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