Ще одна церква в Шацькій громаді проголосувала за перехід до ПЦУ
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У неділю, 23 червня, в селі Пехи Шацької громади відбулися збори парафіян Свято-Покровської церкви, яка досі перебувала у підпорядкуванні УПЦ.
Про це пише Район.Шацьк.
Зібрання парафіяльної ради пройшло у приміщенні місцевої церкви. Присутні розглянули та підтримати рішення про перехід релігійної громади до Православної церкви України. За відповідне рішення проголосувало тридцять парафіян, лише шестеро були проти.
У зборах брали участь чинний настоятель храму отець Геннадій Борсук, а також священник ПЦУ отець Михайло Цвінкилевич, який є відповідальним за громади ПЦУ у Шацькому районі.
Захід пройшов мирно й організовано, без конфліктів чи суперечок. За словами присутніх, рішення було виваженим і ухваленим після обговорення. Парафіяни зазначають, що спільно дійшли згоди про подальший шлях своєї громади.
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Про це пише Район.Шацьк.
Зібрання парафіяльної ради пройшло у приміщенні місцевої церкви. Присутні розглянули та підтримати рішення про перехід релігійної громади до Православної церкви України. За відповідне рішення проголосувало тридцять парафіян, лише шестеро були проти.
У зборах брали участь чинний настоятель храму отець Геннадій Борсук, а також священник ПЦУ отець Михайло Цвінкилевич, який є відповідальним за громади ПЦУ у Шацькому районі.
Захід пройшов мирно й організовано, без конфліктів чи суперечок. За словами присутніх, рішення було виваженим і ухваленим після обговорення. Парафіяни зазначають, що спільно дійшли згоди про подальший шлях своєї громади.
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