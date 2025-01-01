На Світязі – аномальне нашестя комах: атакують людей і тварин

На Світязі – аномальне нашестя комах: атакують людей і тварин
На популярному курорті «Світязь» зафіксовано нашестя комах. Туристи повідомляють про величезні рої, які утворюють щільні хмари й активно атакують людей у вечірній та ранковий час.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на «Львівич».

Укуси комах спричиняють сильний дискомфорт, свербіж і подразнення, а постійний контакт із ними робить перебування на природі нестерпним.

Під удар потрапили не лише відпочивальники, а й домашні улюбленці – тварини також страждають від укусів.


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Теги: комахи, світязь
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