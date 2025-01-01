На Світязі – аномальне нашестя комах: атакують людей і тварин





Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на «Львівич».



Укуси комах спричиняють сильний дискомфорт, свербіж і подразнення, а постійний контакт із ними робить перебування на природі нестерпним.



Під удар потрапили не лише відпочивальники, а й домашні улюбленці – тварини також страждають від укусів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На популярному курорті «Світязь» зафіксовано нашестя комах. Туристи повідомляють про величезні рої, які утворюють щільні хмари й активно атакують людей у вечірній та ранковий час.Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на «Львівич».Укуси комах спричиняють сильний дискомфорт, свербіж і подразнення, а постійний контакт із ними робить перебування на природі нестерпним.Під удар потрапили не лише відпочивальники, а й домашні улюбленці – тварини також страждають від укусів.

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