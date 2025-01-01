У центрі Луцька продають колишню «Освіту» за майже 20 мільйонів

У центрі Луцька продають колишню «Освіту» за майже 20 мільйонів
У центрі Луцька виставили на продаж приміщення, де колись розташовувався книжковий магазин «Освіта».

Про це йдеться в оголошенні на одному з маркетплейсів, передає "Конкурент".

Зараз там розташовні три модних бутіки.

«Надійна перспектива зростання орендної ставки й вартості приміщення.Бутікова зона, максимальний пішохідний та автотрафік. Місце, що продає саме себе: перехрестя бізнесу, пішоходів і транспорту. Це ваш шанс володіти найкращою адресою в місті», – йдеться в повідомленні.

Продають одразу три фасадні приміщення підряд, загальною площею 213 м², уже здані в оренду:

103 м²
52 м²
58 м²

Можна придбати окреме приміщення або об’єднати в один простір.

Приміщення мають усі характеристики, необхідні для якісного комерційного використання. Широкі вітрини та панорамні вікна забезпечують максимальну видимість з вулиці, кожне приміщення має окремий вхід, що зручно як для орендарів, так і для клієнтів. Внутрішній простір оформлено сучасним ремонтом із високими стелями, що додає відчуття простору й світла. Природне освітлення створює комфортні умови для роботи та обслуговування відвідувачів.

Кожне приміщення обладнане власним санвузлом та окремими лічильниками води й електроенергії, що дозволяє контролювати витрати й уникнути непорозумінь між орендарями. Додатковим бонусом є потужне електропостачання – 80 кВт (окреме введення) – та індивідуальне електроопалення, яке забезпечує енергонезалежність і стабільну роботу в будь-яку пору року.

Продавець також зазначає, що готовий надати деталі орендних договорів під час особистого спілкування.


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