У центрі Луцька продають колишню «Освіту» за майже 20 мільйонів





Про це йдеться в оголошенні на одному з маркетплейсів, передає



Зараз там розташовні три модних бутіки.



«Надійна перспектива зростання орендної ставки й вартості приміщення.Бутікова зона, максимальний пішохідний та автотрафік. Місце, що продає саме себе: перехрестя бізнесу, пішоходів і транспорту. Це ваш шанс володіти найкращою адресою в місті», – йдеться в повідомленні.



Продають одразу три фасадні приміщення підряд, загальною площею 213 м², уже здані в оренду:



103 м²

52 м²

58 м²



Можна придбати окреме приміщення або об’єднати в один простір.



Приміщення мають усі характеристики, необхідні для якісного комерційного використання. Широкі вітрини та панорамні вікна забезпечують максимальну видимість з вулиці, кожне приміщення має окремий вхід, що зручно як для орендарів, так і для клієнтів. Внутрішній простір оформлено сучасним ремонтом із високими стелями, що додає відчуття простору й світла. Природне освітлення створює комфортні умови для роботи та обслуговування відвідувачів.



Кожне приміщення обладнане власним санвузлом та окремими лічильниками води й електроенергії, що дозволяє контролювати витрати й уникнути непорозумінь між орендарями. Додатковим бонусом є потужне електропостачання – 80 кВт (окреме введення) – та індивідуальне електроопалення, яке забезпечує енергонезалежність і стабільну роботу в будь-яку пору року.



Продавець також зазначає, що готовий надати деталі орендних договорів під час особистого спілкування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька виставили на продаж приміщення, де колись розташовувався книжковий магазин «Освіта».Про це йдеться в оголошенні на одному з маркетплейсів, передає "Конкурент" Зараз там розташовні три модних бутіки.«Надійна перспектива зростання орендної ставки й вартості приміщення.Бутікова зона, максимальний пішохідний та автотрафік. Місце, що продає саме себе: перехрестя бізнесу, пішоходів і транспорту. Це ваш шанс володіти найкращою адресою в місті», – йдеться в повідомленні.Продають одразу три фасадні приміщення підряд, загальною площею 213 м², уже здані в оренду:103 м²52 м²58 м²Можна придбати окреме приміщення або об’єднати в один простір.Приміщення мають усі характеристики, необхідні для якісного комерційного використання. Широкі вітрини та панорамні вікна забезпечують максимальну видимість з вулиці, кожне приміщення має окремий вхід, що зручно як для орендарів, так і для клієнтів. Внутрішній простір оформлено сучасним ремонтом із високими стелями, що додає відчуття простору й світла. Природне освітлення створює комфортні умови для роботи та обслуговування відвідувачів.Кожне приміщення обладнане власним санвузлом та окремими лічильниками води й електроенергії, що дозволяє контролювати витрати й уникнути непорозумінь між орендарями. Додатковим бонусом є потужне електропостачання – 80 кВт (окреме введення) – та індивідуальне електроопалення, яке забезпечує енергонезалежність і стабільну роботу в будь-яку пору року.Продавець також зазначає, що готовий надати деталі орендних договорів під час особистого спілкування.

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