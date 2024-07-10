На Шацьких озерах розпочався туристичний сезон





Про це розповів



Скільки заробляє громада за час туристичного сезону



Зі слів Богдана Тимошука, цьогоріч очікують понад 100 тисяч туристів, близькість до кордону з Білоруссю не відлякує людей.



"Географія туриста збільшилася. Якщо раніше відпочивала західна і центральна Україна, то сьогодні і схід, і південь. Озеро Світязь це десь 15-20 кілометрів до самого кордону. Це не перешкоджає, бо кордон – укріплений. Є підрозділи, які здійснюють охорону кордону", — каже Богдан Тимошук.

На території Шацького національного природного парку є 23 озера і найбільше серед них – Світязь. На центральному пляжі озера відпочивають 70% відсотків туристів, які приїздять на Шацькі озера.



Торік бюджет Шацької громади коштом туристичних зборів поповнився на 600 тисяч гривень, але реальні надходження мали б бути чотири мільйони, зазначив посадовець. Бюджет не отримує надходжень через те, що люди надають туристичні послуги неофіційно.



Умови та вартість відпочинку на Світязі



Власниця садиби Людмила Цвид зеленим туризмом займається із 1997 року. Жінка каже, що в громаді ціни за проживання дуже різні. Усе залежить від умов — починаючи від 250 гривень і за кімнату подекуди просять по 2 200 гривень. Садиба Людмили оформлена в етностилі, відпочивальникам господиня пропонує кухню з печі.



"Цього літа туристи ще не заїжджали, бо не було спекотної погоди. Номерів люкс немає, на дві кімнати спільний санвузол, проте люди теж цікавляться", — говорить Людмила Цвид.



На пляжі усюди продають світязькі пампухи, які з різними начинками смажать місцеві господині. Продавчиня Валентина каже, що цією справою займається вже 25 років. Ціни на пампухи у порівнянні з минулим роком не змінилися, так і залишилися по 5 гривень з будь-якою начинкою.



"Людей поменшало, звичайно. Їдуть старші люди. Молодь не ризикує їхати. Бо блокпости. От діти, спортсмени приїхали. Тут гарно, повітря свіже, чисте", — говорить Валентина про початок туристичного сезону.



Туристка Аліна з Житомира приїхала відпочити на Світязь уже втретє. Її чоловік — військовий. Винаймають двоповерховий будиночок і платять 2 тисячі гривень за добу. Каже, що ціни впродовж цих трьох років не змінювалися.



Що туристам подобається на Світязі



Уляна Климчук із міста Шептицького розповіла, що кожного року старається приїздити на Світязь. Каже, що їй подобається те, що тут мілко та чиста вода.



Ірина Стельмах з Рави-Руської приїжджає відпочивати на Світязь щороку. За добу відпочинку у котеджі з дитячим майданчиком, гірками, машинками для дітей платять 3,5 тисячі гривень за добу. Жінка каже. що в будинку є все необхідне і він вартує своєї ціни.



"Погода хороша, не так спекотно. Приваблює Світязь, оскільки це є своє, рідне. Тут українська мова — це найголовніше", — каже туристка.



Відпочивальниця з Луцька Анастасія каже, що ціни на Світязі помірні. Житло стає дорожчим на 1000 — 1500 гривень, коли відбуваються якісь фестивалі.



"Для когось Карпати – це місце сили, а для мене Світязь — це моє місце сили", — говорить жінка.



Загалом туристичний сезон на Шацьких озерах, додав секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук, триває до кінця серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Шацьких озерах стартував літній туристичний сезон. Перші відвідувачі почали приїздити з 15 червня. До повномасштабної війни на Світязь та інші озера Шацької громади щоліта приїздили орієнтовно пів мільйона туристів.Про це розповів Суспільному секретар селищної ради Богдан Тимошук.Зі слів Богдана Тимошука, цьогоріч очікують понад 100 тисяч туристів, близькість до кордону з Білоруссю не відлякує людей."Географія туриста збільшилася. Якщо раніше відпочивала західна і центральна Україна, то сьогодні і схід, і південь. Озеро Світязь це десь 15-20 кілометрів до самого кордону. Це не перешкоджає, бо кордон – укріплений. Є підрозділи, які здійснюють охорону кордону", — каже Богдан Тимошук.На території Шацького національного природного парку є 23 озера і найбільше серед них – Світязь. На центральному пляжі озера відпочивають 70% відсотків туристів, які приїздять на Шацькі озера.Торік бюджет Шацької громади коштом туристичних зборів поповнився на 600 тисяч гривень, але реальні надходження мали б бути чотири мільйони, зазначив посадовець. Бюджет не отримує надходжень через те, що люди надають туристичні послуги неофіційно.Власниця садиби Людмила Цвид зеленим туризмом займається із 1997 року. Жінка каже, що в громаді ціни за проживання дуже різні. Усе залежить від умов — починаючи від 250 гривень і за кімнату подекуди просять по 2 200 гривень. Садиба Людмили оформлена в етностилі, відпочивальникам господиня пропонує кухню з печі."Цього літа туристи ще не заїжджали, бо не було спекотної погоди. Номерів люкс немає, на дві кімнати спільний санвузол, проте люди теж цікавляться", — говорить Людмила Цвид.На пляжі усюди продають світязькі пампухи, які з різними начинками смажать місцеві господині. Продавчиня Валентина каже, що цією справою займається вже 25 років. Ціни на пампухи у порівнянні з минулим роком не змінилися, так і залишилися по 5 гривень з будь-якою начинкою."Людей поменшало, звичайно. Їдуть старші люди. Молодь не ризикує їхати. Бо блокпости. От діти, спортсмени приїхали. Тут гарно, повітря свіже, чисте", — говорить Валентина про початок туристичного сезону.Туристка Аліна з Житомира приїхала відпочити на Світязь уже втретє. Її чоловік — військовий. Винаймають двоповерховий будиночок і платять 2 тисячі гривень за добу. Каже, що ціни впродовж цих трьох років не змінювалися.Уляна Климчук із міста Шептицького розповіла, що кожного року старається приїздити на Світязь. Каже, що їй подобається те, що тут мілко та чиста вода.Ірина Стельмах з Рави-Руської приїжджає відпочивати на Світязь щороку. За добу відпочинку у котеджі з дитячим майданчиком, гірками, машинками для дітей платять 3,5 тисячі гривень за добу. Жінка каже. що в будинку є все необхідне і він вартує своєї ціни."Погода хороша, не так спекотно. Приваблює Світязь, оскільки це є своє, рідне. Тут українська мова — це найголовніше", — каже туристка.Відпочивальниця з Луцька Анастасія каже, що ціни на Світязі помірні. Житло стає дорожчим на 1000 — 1500 гривень, коли відбуваються якісь фестивалі."Для когось Карпати – це місце сили, а для мене Світязь — це моє місце сили", — говорить жінка.Загалом туристичний сезон на Шацьких озерах, додав секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук, триває до кінця серпня.

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