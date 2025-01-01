Долар подешевшав, євро оновив історичний мінімум: курс валют на 25 червня
Сьогодні, 03:11
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро оновив історичний максимум.
Про це повідомляється сайті регулятора.
Офіційний курс на 25 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7924 гривень за 1 долар (-0,0778 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,5084 гривень за 1 євро (+0,4875 грн). Попередній історичний максим було зафіксовано 23 червня - 48,2006.
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Про це повідомляється сайті регулятора.
Офіційний курс на 25 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7924 гривень за 1 долар (-0,0778 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,5084 гривень за 1 євро (+0,4875 грн). Попередній історичний максим було зафіксовано 23 червня - 48,2006.
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