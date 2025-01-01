Долар подешевшав, євро оновив історичний мінімум: курс валют на 25 червня

Долар подешевшав, євро оновив історичний мінімум: курс валют на 25 червня
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро оновив історичний максимум.

Про це повідомляється сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7924 гривень за 1 долар (-0,0778 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,5084 гривень за 1 євро (+0,4875 грн). Попередній історичний максим було зафіксовано 23 червня - 48,2006.

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Теги: Курс валют, Луцьк
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