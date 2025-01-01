Не купуй монітор, доки не прочитаєш: гайд з вибору, без води





В цьому матерiалі ми зiбрали усе, що дiйсно має значення пiд час вибору монiтора. До речі, не пропустіть рейтинг, де зібрані лише



Дiагональ

Менше нiж 23″ навiть не розглядаємо — занадто мало для сучасних потреб.

24″ вважаються зручними лише для компактних робочих мiсць.

27″ — золота середина 2025 року: пiдходить для iгор, роботи i мультимедiа.

32″ нагадує маленький телевiзор. Потрiбен великий стiл і побільше грошенят. Зате для вiдеомонтажу, дизайну або глибокого занурення у фiльм чи гру — підходить вiдмiнно.

Спiввiдношення сторiн

Формат 16:9

Кому пiдiйде - Унiверсальний варіант

Плюси - Пiд усе - офiс, iгри, вiдео

Мiнуси - Без «родзинки»



Формат 21:9

Кому пiдiйде - Геймери, монтажери, програмiсти

Плюси - Бiльше мiсця на екранi; фiльми у «кiнематографiчному» форматi без чорних смуг

Мiнуси - Потрiбна широка робоча зона; вища цiна



Формат 32:9

Кому пiдiйде - Ентузiасти багатовiконної роботи, трейдери, стрiмери

Плюси - Iмiтує два 16:9 без рамки; максимум простору

Мiнуси - Дуже дорогi, мало моделей, потрiбен широкий стiл



Частота оновлення (герцовка)

165 Гц вже не розкiш: моделi з такою частотою можна знайти навiть за ≈ 8 тис. грн. Порiвняно з 60 Гц усе виглядає значно плавнiше: курсор рухається природнiше, прокручування сторiнок приємнiше для очей, анiмацiї та вiдгук у iграх стають помiтно швидшими.



240 Гц — це вже рівень для кіберспорту, де кожен кадр має значення, особливо в швидких шутерах.



360 Гц — преміум-рішення для професійних геймерів, які прагнуть до ідеального зображення без жодних розривів або затримок. Але такі дисплеї дорогі й доцільні тільки при відповідному рівні гри та системи.



Тип матрицi та пiдсвiтки

Тип TN

Переваги - Найнижчий час вiдгуку, тому ще зустрiчається в кiберспортивних моделях

Недолiки - Слабкi кути огляду, блiдi кольори



Тип IPS

Переваги - Реалістичні кольори, широкi кути огляду

Недолiки - Частi засвiтлення, посередня контрастнiсть



Тип VA

Переваги - Кращий чорний, вища контрастність, нiж у IPS

Недолiки - У дешевих моделях можливi шлейфи, трохи гiршi кути огляду



Тип OLED

Переваги - Бездоганна картинка, «безкiнечний» чорний

Недолiки - Ризик вигоряння, висока цiна



Тип MiniLED

Переваги - Локальне затемнення, висока яскравість, майже вiдсутнi ореоли, контрастність майже як в OLED

Недолiки - Дорожчі за звичайні IPS/VA, але дешевші за OLED



Роздiльна здатнiсть i PPI

Для 27″ шукаємо 1440p (Quad HD). Full HD уже «мильний», iз помiтними пiкселями (≈ 81 PPI). Оптимально — вiд 100 PPI.

4K на 27″ виглядає бездоганно, але рiзниця з 2K помiтно лише зблизька та за наявностi потужної вiдеокарти.

32″+ → 4K дiйсно розкривається: кристально чiткi шрифти, бiльше робочого простору. Проте ваша відеокарта повинна «тягнути» таку роздiльну здатнiсть.





Пiдбiр монiтора пiд вiдеокарту

Роздiльна здатнiсть Full HD



Мiнiмальнi вiдеокарти - GeForce RTX 4050 / 4060, Radeon RX 7600



Роздiльна здатнiсть 1440p



Мiнiмальнi вiдеокарти - RTX 4070 або 5060 Ti мiнiмум



Роздiльна здатнiсть 4K



Мiнiмальнi вiдеокарти - RTX 4080+ (бажано 5090 з DLSS/FSR)



Пiдставка

Навiть премiальний монiтор за 100 тис. грн не виправдає витрати, якщо пiдставка «гуляє» i не дозволяє регулювати висоту, нахил, поворот i портретну орiєнтацiю. Якщо цих опцiй бракує — рятує VESA-кронштейн.



Роз'єми

HDMI — унiверсальний, але звертайте увагу на версiю iнтерфейсу: вiд неї залежить максимальна частота та роздiльна здатнiсть, а також пiдтримка HDR i VRR.

DisplayPort — найпоширенiший у вiдеокартах, забезпечує вищу пропускну здатнiсть.

USB-C / Thunderbolt — передає вiдео, данi й навiть живлення; особливо корисно для ноутбукiв.

Технологiї синхронiзацiї кадрiв

Щоби уникнути розривiв та «фризiв» у динамiчних сценах, потрiбна адаптивна синхронiзацiя.



FreeSync — безкоштовна, наймасовiша.

G-Sync — ранiше була лише в дорогих сертифiкованих дисплеях, нинi iснує G-Sync Compatible: працює через FreeSync, але стабiльнiсть залежить вiд конкретної моделi.

Колiрне охоплення

Простiр sRGB



Для чого потрiбен - Веб, офiс, бiльшiсть iгор

Що вважати нормою - 95 %+ цiлком достатньо



Простiр DCI-P3



Для чого потрiбен - Кiно та вiдеомонтаж

Що вважати нормою - 100 % — вiдмiнний вибiр



Простiр Adobe RGB



Для чого потрiбен - Професiйна полiграфiя, фото

Що вважати нормою - Максимальна точнiсть для друку



Навiть справді якісний монiтор «з коробки» може показувати неточнi кольори. Виправити це допоможуть ручнi налаштування або апаратний калiбратор.



Висновок

Обрати iдеальний монiтор — це не лише про цифри в характеристиках, а й про вашi сценарiї: iгри, робота, монтаж чи турбота про зiр. Знаючи, що саме впливає на якiсть зображення, плавнiсть i комфорт, ви зможете свiдомо пiдiбрати модель, яка служитиме багато рокiв. Тепер, коли ви озброєнi знаннями, переходьте до конкретного вибору — i нехай ваш новий екран дарує тiльки приємнi враження!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Монітор — це більше, ніж просто екран. З ним ви взаємодієте щодня, і, на вiдмiну вiд вiдеокарти чи процесора, добрий дисплей може пережити далеко не одну модернiзацiю системи.В цьому матерiалі ми зiбрали усе, що дiйсно має значення пiд час вибору монiтора. До речі, не пропустіть рейтинг, де зібрані лише найкращі монітори 2к 27 дюймів для гаманців різної товщини.- Унiверсальний варіант- Пiд усе - офiс, iгри, вiдео- Без «родзинки»- Геймери, монтажери, програмiсти- Бiльше мiсця на екранi; фiльми у «кiнематографiчному» форматi без чорних смуг- Потрiбна широка робоча зона; вища цiна- Ентузiасти багатовiконної роботи, трейдери, стрiмери- Iмiтує два 16:9 без рамки; максимум простору- Дуже дорогi, мало моделей, потрiбен широкий стiлвже не розкiш: моделi з такою частотою можна знайти навiть за ≈ 8 тис. грн. Порiвняно з 60 Гц усе виглядає значно плавнiше: курсор рухається природнiше, прокручування сторiнок приємнiше для очей, анiмацiї та вiдгук у iграх стають помiтно швидшими.— це вже рівень для кіберспорту, де кожен кадр має значення, особливо в швидких шутерах.— преміум-рішення для професійних геймерів, які прагнуть до ідеального зображення без жодних розривів або затримок. Але такі дисплеї дорогі й доцільні тільки при відповідному рівні гри та системи.- Найнижчий час вiдгуку, тому ще зустрiчається в кiберспортивних моделях- Слабкi кути огляду, блiдi кольори- Реалістичні кольори, широкi кути огляду- Частi засвiтлення, посередня контрастнiсть- Кращий чорний, вища контрастність, нiж у IPS- У дешевих моделях можливi шлейфи, трохи гiршi кути огляду- Бездоганна картинка, «безкiнечний» чорний- Ризик вигоряння, висока цiна- Локальне затемнення, висока яскравість, майже вiдсутнi ореоли, контрастність майже як в OLED- Дорожчі за звичайні IPS/VA, але дешевші за OLEDДляшукаємо(Quad HD). Full HD уже «мильний», iз помiтними пiкселями (≈ 81 PPI). Оптимально — вiд 100 PPI.виглядає бездоганно, але рiзниця з 2K помiтно лише зблизька та за наявностi потужної вiдеокарти.→ 4K дiйсно розкривається: кристально чiткi шрифти, бiльше робочого простору. Проте ваша відеокарта повинна «тягнути» таку роздiльну здатнiсть.Мiнiмальнi вiдеокарти - GeForce RTX 4050 / 4060, Radeon RX 7600Мiнiмальнi вiдеокарти - RTX 4070 або 5060 Ti мiнiмумМiнiмальнi вiдеокарти - RTX 4080+ (бажано 5090 з DLSS/FSR)Навiть премiальний монiтор за 100 тис. грн не виправдає витрати, якщо пiдставка «гуляє» i не дозволяє регулювати висоту, нахил, поворот i портретну орiєнтацiю. Якщо цих опцiй бракує — рятує VESA-кронштейн.Щоби уникнути розривiв та «фризiв» у динамiчних сценах, потрiбна адаптивна синхронiзацiя.- Веб, офiс, бiльшiсть iгор- 95 %+ цiлком достатньо- Кiно та вiдеомонтаж- 100 % — вiдмiнний вибiр- Професiйна полiграфiя, фото- Максимальна точнiсть для друкуНавiть справді якісний монiтор «з коробки» може показувати неточнi кольори. Виправити це допоможуть ручнi налаштування або апаратний калiбратор.Обрати iдеальний монiтор — це не лише про цифри в характеристиках, а й про вашi сценарiї: iгри, робота, монтаж чи турбота про зiр. Знаючи, що саме впливає на якiсть зображення, плавнiсть i комфорт, ви зможете свiдомо пiдiбрати модель, яка служитиме багато рокiв. Тепер, коли ви озброєнi знаннями, переходьте до конкретного вибору — i нехай ваш новий екран дарує тiльки приємнi враження!

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