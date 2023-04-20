Захисник з Рожища Дмитро Кривов'язюк отримав орден Богдана Хмельницького

Захисник з Рожища Дмитро Кривов'язюк отримав орден Богдана Хмельницького
Командир артилерійської батареї 47 окремої артилерійської бригади, рожищанин Дмитро Кривов'язюк отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня.


Про це Район.Рожище 24 червня повідомили побратими захисника.

Підрозділ виконує завдання на Покровському напрямку.

Орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджують військовослужбовців та працівників Збройних сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, за бездоганне виконання військового та службового обов'язку, виявлену при цьому доблесть і честь.

«Наш Дмитро молодець, про його батарею цілі легенди ходять, розум і сміливість дають свій результат. Колись, після Перемоги, наші військові будуть розповідати дітям та внукам цілі історії про війну, кумедні й не дуже, і серед них точно будуть історії про цього рожищанина», – кажуть захисники.

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Теги: нагороди, військові
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