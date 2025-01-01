На Волині поховають Героя, який поліг майже 2 роки тому

У кривавій боротьбі за свободу рідної землі, за незалежність України волиняни втратили земляка, захисникаіз села Чарторийськ.Йому було лише 25, повідомив у фейсбуці Маневицький селищний головаМолодий, сповнений надій, із добрим серцем, Владислав обрав шлях мужності й честі — став на захист Батьківщини. Він народився 9 листопада 1998 року в селі Новотимофіївське на Дніпропетровщині, а з 2023 року служив у лавах Збройних Сил України за контрактом. Був навідником механізованого відділення, гідно ніс свою військову службу у складі бойового підрозділу.20 листопада 2023 року, на Донеччині під час виконання бойового завдання наш воїн потрапив під жорстокий ворожий обстріл. Владислав отримав смертельні поранення. Його життя обірвалося миттєво — як блискавка, що розриває небо.«Залишилися біль і тиша. Залишилося невимовне горе батьків —та. Залишилась із розбитим серцем дружина —. Залишились без люблячого тата донькита. А Україна втратила ще одного свого сина… Молимося разом з родиною. Нехай Господь обійме вас у годину скорботи та подарує сили пережити невимовний біль. Вічна пам'ять Герою!» - зазначив Олександр Гаврилюк.Церемонія поховання відбудеться сьогодні, 25 червня, у селі Чарторийськ.«Прошу жителів Маневичів о 17.30 годині гідно у пошані зустріти нашого відважного земляка, який поліг за рідну Україну», - закликав селищний голова.