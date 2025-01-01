На Волині поховають Героя, який поліг майже 2 роки тому

На Волині поховають Героя, який поліг майже 2 роки тому
У кривавій боротьбі за свободу рідної землі, за незалежність України волиняни втратили земляка, захисника Владислава Герасименка із села Чарторийськ.

Йому було лише 25, повідомив у фейсбуці Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Молодий, сповнений надій, із добрим серцем, Владислав обрав шлях мужності й честі — став на захист Батьківщини. Він народився 9 листопада 1998 року в селі Новотимофіївське на Дніпропетровщині, а з 2023 року служив у лавах Збройних Сил України за контрактом. Був навідником механізованого відділення, гідно ніс свою військову службу у складі бойового підрозділу.

20 листопада 2023 року, на Донеччині під час виконання бойового завдання наш воїн потрапив під жорстокий ворожий обстріл. Владислав отримав смертельні поранення. Його життя обірвалося миттєво — як блискавка, що розриває небо.

«Залишилися біль і тиша. Залишилося невимовне горе батьків — Володимира Олександровича та Ганни Іванівни. Залишилась із розбитим серцем дружина — Оксана Миколаївна. Залишились без люблячого тата доньки Діана та Ємілія. А Україна втратила ще одного свого сина… Молимося разом з родиною. Нехай Господь обійме вас у годину скорботи та подарує сили пережити невимовний біль. Вічна пам'ять Герою!» - зазначив Олександр Гаврилюк.

Церемонія поховання відбудеться сьогодні, 25 червня, у селі Чарторийськ.

«Прошу жителів Маневичів о 17.30 годині гідно у пошані зустріти нашого відважного земляка, який поліг за рідну Україну», - закликав селищний голова.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували статут спецтрибуналу щодо злочину росії проти України: коли він може запрацювати
Сьогодні, 09:15
Обірвалося життя Героя Сергія Гвоздецького з Волині
Сьогодні, 09:07
На Волині поховають Героя, який поліг майже 2 роки тому
Сьогодні, 08:35
Захисник з Рожища Дмитро Кривов'язюк отримав орден Богдана Хмельницького
Сьогодні, 07:15
Чоловік орендував Діснейленд у Парижі, щоб одружитися з 9-річною українкою: деталі моторошної історії
Сьогодні, 05:17
Схожі новини
Обірвалося життя Героя Сергія Гвоздецького з Волині Обірвалося життя Героя Сергія Гвоздецького з Волині
Сьогодні, 09:07
Спомин про Героя. «Я не хочу, щоб війна прийшла на Волинь» Спомин про Героя. «Я не хочу, щоб війна прийшла на Волинь»
24 червня, 10:50
Волиняни віддали останню шану Герою Олександру Величку Волиняни віддали останню шану Герою Олександру Величку
23 червня, 09:50
Спомин про Героя. Волинянин збив ворожого винищувача, але і сам поліг Спомин про Героя. Волинянин збив ворожого винищувача, але і сам поліг
23 червня, 09:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сталевий воїн «Сталевої Сотки»: «Розвідка» із волинської бригади
Сьогодні, 09:31
 0
Опублікували статут спецтрибуналу щодо злочину росії проти України: коли він може запрацювати
Сьогодні, 09:15
 0
Обірвалося життя Героя Сергія Гвоздецького з Волині
Сьогодні, 09:07
 0
Ремонт доріг на Волині-2025: де і за скільки
Сьогодні, 08:50
 0
На Волині поховають Героя, який поліг майже 2 роки тому
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8