Обірвалося життя Героя Сергія Гвоздецького з Волині
Сьогодні, 09:07
Знову біль від непоправної втрати і люта ненависть до російського окупанта - Небесний Легіон поповнив військовослужбовець Сергій Гвоздецький із Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.
Сергій народився 15 червня 1986 року в Шацьку, в селищі пройшли його дитинство і юність.
На захист України був мобілізований Ужгородським РТЦК та СП. Боронив нашу державу в складі 42 окремої механізованої бригади.
Після отриманих на фронті поранень Сергій Гвоздецький проходив лікування в клініці м. Київ. На превеликий жаль, медикам не вдалося врятувати його життя. 23 червня військовослужбовець помер. Герою Сергію Гвоздецькому - навіки 39…
В мужнього воїна в Шацьку залишилася мама, в Ужгороді - дружина і двоє дітей.
Висловлюємо рідним щирі співчуття з приводу тяжкої і непоправної втрати.
Прощання з Героєм і похорон відбудуться в Ужгороді.
«Вічна шана, честь і слава воїну-Герою Сергію Гвоздецькому!» - зазначили у селищній раді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.
Сергій народився 15 червня 1986 року в Шацьку, в селищі пройшли його дитинство і юність.
На захист України був мобілізований Ужгородським РТЦК та СП. Боронив нашу державу в складі 42 окремої механізованої бригади.
Після отриманих на фронті поранень Сергій Гвоздецький проходив лікування в клініці м. Київ. На превеликий жаль, медикам не вдалося врятувати його життя. 23 червня військовослужбовець помер. Герою Сергію Гвоздецькому - навіки 39…
В мужнього воїна в Шацьку залишилася мама, в Ужгороді - дружина і двоє дітей.
Висловлюємо рідним щирі співчуття з приводу тяжкої і непоправної втрати.
Прощання з Героєм і похорон відбудуться в Ужгороді.
«Вічна шана, честь і слава воїну-Герою Сергію Гвоздецькому!» - зазначили у селищній раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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