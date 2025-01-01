Обірвалося життя Героя Сергія Гвоздецького з Волині

Обірвалося життя Героя Сергія Гвоздецького з Волині
Знову біль від непоправної втрати і люта ненависть до російського окупанта - Небесний Легіон поповнив військовослужбовець Сергій Гвоздецький із Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.

Сергій народився 15 червня 1986 року в Шацьку, в селищі пройшли його дитинство і юність.

На захист України був мобілізований Ужгородським РТЦК та СП. Боронив нашу державу в складі 42 окремої механізованої бригади.

Після отриманих на фронті поранень Сергій Гвоздецький проходив лікування в клініці м. Київ. На превеликий жаль, медикам не вдалося врятувати його життя. 23 червня військовослужбовець помер. Герою Сергію Гвоздецькому - навіки 39…

В мужнього воїна в Шацьку залишилася мама, в Ужгороді - дружина і двоє дітей.

Висловлюємо рідним щирі співчуття з приводу тяжкої і непоправної втрати.

Прощання з Героєм і похорон відбудуться в Ужгороді.

«Вічна шана, честь і слава воїну-Герою Сергію Гвоздецькому!» - зазначили у селищній раді.
Обірвалося життя Героя Сергія Гвоздецького з Волині

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Теги: загиблі, війна
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