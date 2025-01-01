Обірвалося життя Героя Сергія Гвоздецького з Волині

Знову біль від непоправної втрати і люта ненависть до російського окупанта - Небесний Легіон поповнив військовослужбовецьіз Волині.Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.Сергій народився 15 червня 1986 року в Шацьку, в селищі пройшли його дитинство і юність.На захист України був мобілізований Ужгородським РТЦК та СП. Боронив нашу державу в складі 42 окремої механізованої бригади.Після отриманих на фронті поранень Сергій Гвоздецький проходив лікування в клініці м. Київ. На превеликий жаль, медикам не вдалося врятувати його життя. 23 червня військовослужбовець помер. Герою Сергію Гвоздецькому - навіки 39…В мужнього воїна в Шацьку залишилася мама, в Ужгороді - дружина і двоє дітей.Висловлюємо рідним щирі співчуття з приводу тяжкої і непоправної втрати.Прощання з Героєм і похорон відбудуться в Ужгороді.«Вічна шана, честь і слава воїну-Герою Сергію Гвоздецькому!» - зазначили у селищній раді.