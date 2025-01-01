Санкції ЄС мають вдарити по військовому бюджету путіна, - Сибіга
Сьогодні, 11:07
Санкції Європейського союзу, запроваджені проти Росії, мають вдарити по військовому бюджету країни-агресорки.
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х за підсумками зустрічі з главою європейської дипломатії Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вони з Каллас обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію.
"Ми очікуємо, що вони ( санкції. - Ред.) будуть справді сильними та зашкодять військовому бюджету путіна. Ми також обговорили необхідність просування вступу України до ЄС. Я наголосив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого кластера переговорів, і що блокування цього процесу однією країною є неприйнятним. Я ціную сильну підтримку ЄС, особливо в оборонній сфері, і дякую Каї за її особисте лідерство", - зазначив Сибіга.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х за підсумками зустрічі з главою європейської дипломатії Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вони з Каллас обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію.
"Ми очікуємо, що вони ( санкції. - Ред.) будуть справді сильними та зашкодять військовому бюджету путіна. Ми також обговорили необхідність просування вступу України до ЄС. Я наголосив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого кластера переговорів, і що блокування цього процесу однією країною є неприйнятним. Я ціную сильну підтримку ЄС, особливо в оборонній сфері, і дякую Каї за її особисте лідерство", - зазначив Сибіга.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Санкції ЄС мають вдарити по військовому бюджету путіна, - Сибіга
Сьогодні, 11:07
Затримали організаторку теракту в Харкові
Сьогодні, 10:47
Дитина на електросамокаті влетіла під колеса фури на Волині
Сьогодні, 10:24
Вагнерівці тренують українських дітей у військових таборах
Сьогодні, 10:04
Сталевий воїн «Сталевої Сотки»: «Розвідка» із волинської бригади
Сьогодні, 09:31