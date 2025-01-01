ЗМІ: у селі на Волині після кропіння полів масово гинуть бджоли
Сьогодні, 11:22
Пасічники у волинському селі Гірники бідкаються, що через кропіння полів у багатьох із них гинуть бджолині сімʼї.
Про це пише Район.Ратне.
«Власники городів, попри заборону, кроплять свої поля вдень, використовують при цьому вдвічі більше норми хімікатів. На жаль, ніхто не контролює й не карає власників городів за порушення при використанні отрутохімікатів», − кажуть пасічники.
Зокрема у пасічника Володимира Ляха постраждало 25 бджолосімей.
«Загинула робоча бджілка», − каже досвідчений пасічник.
Гірниківські пасічники просять усіх, хто обробляє хімікатами поля, не використовувати препарати більше норми, не кропити вдень, адже від цього гинуть бджоли.
«Триває гаряча пора медозбору! Потурбуймося про природу разом!», − закликають жителі села Гірники.
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Про це пише Район.Ратне.
«Власники городів, попри заборону, кроплять свої поля вдень, використовують при цьому вдвічі більше норми хімікатів. На жаль, ніхто не контролює й не карає власників городів за порушення при використанні отрутохімікатів», − кажуть пасічники.
Зокрема у пасічника Володимира Ляха постраждало 25 бджолосімей.
«Загинула робоча бджілка», − каже досвідчений пасічник.
Гірниківські пасічники просять усіх, хто обробляє хімікатами поля, не використовувати препарати більше норми, не кропити вдень, адже від цього гинуть бджоли.
«Триває гаряча пора медозбору! Потурбуймося про природу разом!», − закликають жителі села Гірники.
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