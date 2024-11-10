Платили забагато: у ветерана з Луцька вимагають повернути державі 22 тисячі гривень пенсії

Сергій Копищик, який добровільно став до лав ЗСУ в перший день повномасштабного вторгнення, та звільнився зі служби у жовтні 2023 року після того, як внаслідок поранення втратив обидві ноги, зіткнувся із несподіваною проблемою.



Пенсію, яку йому виплачували, раптом зменшили. Ба більше, тепер у ветерана вимагають повернути державі понад 22 000 грн.



У цій ситуації розбиралися журналісти телеканалу



«Місяць назад зайшов в особистий кабінет Пенсійного фонду і побачив там зменшену суму пенсії. І в мене виникло питання, чому така стала пенсія? І почав телефонувати на гарячі лінії. Мені там сказали, що це була виплата, яку виплачувала держава за неповнолітню дитину. І тут начиняється саме цікаве. Вони мені сказали, що протягом майже двох років вони мені вплачували 1180 грн на неповнолітню дитину як непрацюючому пенсіонеру. І в мене переплат назбиралося в районі 22400 грн», – розповів Сергій.



Чоловік став розбиратись, на підставі чого йому зменшили пенсію і що це за заборгованість перед пенсійним. Як йому пояснили, він нібито власноручно підписав у ТЦК заяву стосовно відсутності працевлаштування, що, мовляв, і вплинуло на подальше рішення стосовно виплат пенсії. Утім такої заяви, як стверджує ветеран, він не писав, оскільки на той час вже повернувся на свою цивільну роботу.



Сергій зауважує, що має довідки з місця роботи, квитанції про зарплату та сплату податків. Та попри наявність документів, ситуація для військового виглядає абсурдно.



«Тобто вони всю свою вину, яку вони допустили, скинули на мене, тобто що це моя вина і я повинен їм повернути гроші. В мене є довідки з роботи, в мене є довідки про доходи, є квитанції зарплати, де вказано, що я податки сплачую в Пенсійний фонд з 2023 року, з десь з вересня місяця», – додає ветеран.



Своєю чергою у Пенсійному фонді пояснюють, що надбавка в розмірі трохи більш як 1000 грн дійсно призначається тільки непрацюючим пенсіонерам, які мають неповнолітню дитину. Стосовно ситуації, яка виникла у ветерана Сергія Копищика, кажуть, що виплата припинилася, бо він не повідомив їх належним чином, що з жовтня 2023 року офіційно працевлаштований.



«За результатами обміну інформації даних між Пенсійним фондом України та Державною податковою службою України встановлено факт працевлаштування нашого заявника з жовтня 2023 року на одному з підприємств Волинської області. Тобто заявник нас не поінформував про те, що він працевлаштувався так, як це передбачено законодавством. Відповідно, з моменту працевлаштування особа втрачає право на дану надбавку. Виник факт надміру виплачених коштів», – зазначив начальник управління з питань виплат Віталій Кривчук.



У фонді зазначили: «Діють за законом». І повідомлення про зміну умов ветерану надіслали поштою. У листі було й прохання добровільно повернути кошти, чи відразу сплатити повністю, чи частинами, або ж за індивідуальним графіком.



Проте сам Сергій Копищик каже, що його ніхто не попередив про зміну умов. Ані дзвінка, ані офіційного листа від фонду запевняє, не отримував. Чоловік дивується тому, що через погану комунікацію держструктур опинився в статусі боржника. Адже переконаний, якби його належним чином проінформували, такої ситуації не трапилося б.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин, який добровільно став до лав ЗСУ в перший день повномасштабного вторгнення, та звільнився зі служби у жовтні 2023 року після того, як внаслідок поранення втратив обидві ноги, зіткнувся із несподіваною проблемою.Пенсію, яку йому виплачували, раптом зменшили. Ба більше, тепер у ветерана вимагають повернути державі понад 22 000 грн.У цій ситуації розбиралися журналісти телеканалу Конкурент TV «Місяць назад зайшов в особистий кабінет Пенсійного фонду і побачив там зменшену суму пенсії. І в мене виникло питання, чому така стала пенсія? І почав телефонувати на гарячі лінії. Мені там сказали, що це була виплата, яку виплачувала держава за неповнолітню дитину. І тут начиняється саме цікаве. Вони мені сказали, що протягом майже двох років вони мені вплачували 1180 грн на неповнолітню дитину як непрацюючому пенсіонеру. І в мене переплат назбиралося в районі 22400 грн», – розповів Сергій.Чоловік став розбиратись, на підставі чого йому зменшили пенсію і що це за заборгованість перед пенсійним. Як йому пояснили, він нібито власноручно підписав у ТЦК заяву стосовно відсутності працевлаштування, що, мовляв, і вплинуло на подальше рішення стосовно виплат пенсії. Утім такої заяви, як стверджує ветеран, він не писав, оскільки на той час вже повернувся на свою цивільну роботу.Сергій зауважує, що має довідки з місця роботи, квитанції про зарплату та сплату податків. Та попри наявність документів, ситуація для військового виглядає абсурдно.«Тобто вони всю свою вину, яку вони допустили, скинули на мене, тобто що це моя вина і я повинен їм повернути гроші. В мене є довідки з роботи, в мене є довідки про доходи, є квитанції зарплати, де вказано, що я податки сплачую в Пенсійний фонд з 2023 року, з десь з вересня місяця», – додає ветеран.Своєю чергою у Пенсійному фонді пояснюють, що надбавка в розмірі трохи більш як 1000 грн дійсно призначається тільки непрацюючим пенсіонерам, які мають неповнолітню дитину. Стосовно ситуації, яка виникла у ветерана Сергія Копищика, кажуть, що виплата припинилася, бо він не повідомив їх належним чином, що з жовтня 2023 року офіційно працевлаштований.«За результатами обміну інформації даних між Пенсійним фондом України та Державною податковою службою України встановлено факт працевлаштування нашого заявника з жовтня 2023 року на одному з підприємств Волинської області. Тобто заявник нас не поінформував про те, що він працевлаштувався так, як це передбачено законодавством. Відповідно, з моменту працевлаштування особа втрачає право на дану надбавку. Виник факт надміру виплачених коштів», – зазначив начальник управління з питань виплатУ фонді зазначили: «Діють за законом». І повідомлення про зміну умов ветерану надіслали поштою. У листі було й прохання добровільно повернути кошти, чи відразу сплатити повністю, чи частинами, або ж за індивідуальним графіком.Проте сам Сергій Копищик каже, що його ніхто не попередив про зміну умов. Ані дзвінка, ані офіційного листа від фонду запевняє, не отримував. Чоловік дивується тому, що через погану комунікацію держструктур опинився в статусі боржника. Адже переконаний, якби його належним чином проінформували, такої ситуації не трапилося б.

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