Сезон ягід: скільки коштують чорниці, порічки та смородина на Волині

Сезон ягід: скільки коштують чорниці, порічки та смородина на Волині
На базарі у Старій Вижівці активно продавали ягоди – чорниці, смородину, порічки.

Які ціни були у середу, 2 липня, цікавився Район.Стара Вижівка.

Так, літрова банка чорниць коштувала 150 гривень.

Продавчині кажуть, у лісі чорниць не так багато. Розповідають, що ягода місцями вимерзла. А ще додають, що це не так дорого, якщо враховувати, як нелегко часом її назбирати.

Також активно продавали смородину. Літру можна було купити по 40-50 гривень. Порічки пропонували по 40 гривень за літрову банку.


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Теги: продукти, ринок, ціна
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