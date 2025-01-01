Сезон ягід: скільки коштують чорниці, порічки та смородина на Волині
Сьогодні, 07:15
На базарі у Старій Вижівці активно продавали ягоди – чорниці, смородину, порічки.
Які ціни були у середу, 2 липня, цікавився Район.Стара Вижівка.
Так, літрова банка чорниць коштувала 150 гривень.
Продавчині кажуть, у лісі чорниць не так багато. Розповідають, що ягода місцями вимерзла. А ще додають, що це не так дорого, якщо враховувати, як нелегко часом її назбирати.
Також активно продавали смородину. Літру можна було купити по 40-50 гривень. Порічки пропонували по 40 гривень за літрову банку.
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Які ціни були у середу, 2 липня, цікавився Район.Стара Вижівка.
Так, літрова банка чорниць коштувала 150 гривень.
Продавчині кажуть, у лісі чорниць не так багато. Розповідають, що ягода місцями вимерзла. А ще додають, що це не так дорого, якщо враховувати, як нелегко часом її назбирати.
Також активно продавали смородину. Літру можна було купити по 40-50 гривень. Порічки пропонували по 40 гривень за літрову банку.
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