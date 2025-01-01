Пауза в допомозі Україні від США: що каже Зеленський
Сьогодні, 05:17
Україна з’ясовує зі Сполученими Штатами Америки усі деталі з постачання оборонної підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, по відносинах зі Сполученими Штатами Америки", - розповів він.
Водночас президент пояснив, що зараз країни обговорюють подальшу оборонну підтримку.
"Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують усі деталі по постачанню оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО", - сказав Зеленський.
Також Зеленський обговорив американську підтримку з українськими підприємцями та наголосив, що її продовження це спільний інтерес.
"ППО для України - це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництва. Український меседж абсолютно очевидний: разом можемо зробити більше. Я дякую всім компаніям і підприємцям, які підтримують український захист, які підтримують українську стійкість", - підкреслив він.
Водночас Зеленський відзначив, що будується нова мережа співпраці з Америкою та багатьма іншими країнами на основі спільних можливостей у розвитку промисловості, промисловості технологічних секторів
"Але, звісно, безпека, звісно, захист від російських ударів - це основа основ, і ми очікуємо більшої активності від підприємців у просуванні цього нашого безпекового порядку денного", - пояснив він.
Допомога США Україні
Зауважимо, що з моменту приходу президента Дональда Трампа до влади, США не виділяли Україні нові пакети військової допомоги.
Politico повідомило, що США нібито зовсім призупинили постачання ракет ППО та інших боєприпасів в Україну.
Зауважимо, що Київ вже відреагував на цю інформацію та заявив, що запросив дзвінок до США, аби з'ясувати всі обставини.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, по відносинах зі Сполученими Штатами Америки", - розповів він.
Водночас президент пояснив, що зараз країни обговорюють подальшу оборонну підтримку.
"Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують усі деталі по постачанню оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО", - сказав Зеленський.
Також Зеленський обговорив американську підтримку з українськими підприємцями та наголосив, що її продовження це спільний інтерес.
"ППО для України - це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництва. Український меседж абсолютно очевидний: разом можемо зробити більше. Я дякую всім компаніям і підприємцям, які підтримують український захист, які підтримують українську стійкість", - підкреслив він.
Водночас Зеленський відзначив, що будується нова мережа співпраці з Америкою та багатьма іншими країнами на основі спільних можливостей у розвитку промисловості, промисловості технологічних секторів
"Але, звісно, безпека, звісно, захист від російських ударів - це основа основ, і ми очікуємо більшої активності від підприємців у просуванні цього нашого безпекового порядку денного", - пояснив він.
Допомога США Україні
Зауважимо, що з моменту приходу президента Дональда Трампа до влади, США не виділяли Україні нові пакети військової допомоги.
Politico повідомило, що США нібито зовсім призупинили постачання ракет ППО та інших боєприпасів в Україну.
Зауважимо, що Київ вже відреагував на цю інформацію та заявив, що запросив дзвінок до США, аби з'ясувати всі обставини.
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