Курс валют на 3 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 3 липня. Долар залишився без змін. Євро втратив 27 коп. Злотий зменшився на 8 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,81 (0 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,13 (-27 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,56 (-8 коп.)
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Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,81 (0 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,13 (-27 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,56 (-8 коп.)
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