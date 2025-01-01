Курс валют на 3 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 3 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 3 липня. Долар залишився без змін. Євро втратив 27 коп. Злотий зменшився на 8 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара
1 долар США — 41,81 (0 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,13 (-27 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,56 (-8 коп.)


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Теги: Курс валют, Луцьк
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