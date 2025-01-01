3 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження колишня очільниця відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Зоя Балюк.
Також день народження 3 липня артиста Волинського обласного академічного театру ляльок, заслуженого артиста України Петра Савоша (на фото).
Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Опанас, Гліб, Ніна, Інна та Римма. Усім бажаємо здоров'я, благополуччя і любові.
3 липня в Україні святкують День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Професійне свято українських військових авіаторів, які виконують бойові завдання у складі Сухопутних військ. Армійська авіація — це окрема авіаційна складова Сухопутних військ, яка включає вертолітні частини й підрозділи. Основу бойового парку становлять вертольоти типу Мі-8, Мі-24, Мі-2, а також новіші модифікації та модернізовані машини.
Також 3 липня День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Професійне свято військовослужбовців, які відповідають за протиповітряну оборону (ППО) нашої держави. Було створено за наказом Міністра оборони України №232 від 27 червня 2007 року. Зенітні ракетні війська — це головна оборонна “парасолька” українського неба. Їхнє завдання — виявлення, супровід і знищення повітряних цілей. Вони є ядром системи протиповітряної оборони України та забезпечують захист як військових об’єктів, так і мирних міст.
А ще 3 липня Всесвітній день суриката. Його мета — привернути увагу до збереження сурикатів та їхнього природного середовища, а також популяризувати знання про цих харизматичних тварин. Сурикати — це дрібні ссавці з родини мангустових, які мешкають у пустелях та саванах Південної Африки, зокрема в Калахарі та Намібії.
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Також день народження 3 липня артиста Волинського обласного академічного театру ляльок, заслуженого артиста України Петра Савоша (на фото).
Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Опанас, Гліб, Ніна, Інна та Римма. Усім бажаємо здоров'я, благополуччя і любові.
3 липня в Україні святкують День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Професійне свято українських військових авіаторів, які виконують бойові завдання у складі Сухопутних військ. Армійська авіація — це окрема авіаційна складова Сухопутних військ, яка включає вертолітні частини й підрозділи. Основу бойового парку становлять вертольоти типу Мі-8, Мі-24, Мі-2, а також новіші модифікації та модернізовані машини.
Також 3 липня День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Професійне свято військовослужбовців, які відповідають за протиповітряну оборону (ППО) нашої держави. Було створено за наказом Міністра оборони України №232 від 27 червня 2007 року. Зенітні ракетні війська — це головна оборонна “парасолька” українського неба. Їхнє завдання — виявлення, супровід і знищення повітряних цілей. Вони є ядром системи протиповітряної оборони України та забезпечують захист як військових об’єктів, так і мирних міст.
А ще 3 липня Всесвітній день суриката. Його мета — привернути увагу до збереження сурикатів та їхнього природного середовища, а також популяризувати знання про цих харизматичних тварин. Сурикати — це дрібні ссавці з родини мангустових, які мешкають у пустелях та саванах Південної Африки, зокрема в Калахарі та Намібії.
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