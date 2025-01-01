Українським компаніям можуть дозволити виробництво зброї в одній із країн НАТО





Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє



"Я думаю, що ми побачимо результати цих переговорів у вересні або жовтні", - вважає данський міністр.



Він уточнив, що в Данії можуть виробляти українські дрони і ракети.



При цьому, за словами Поульсена, переговори між країнами необхідні, оскільки наразі українські оборонні підприємства не мають юридичної можливості перенести своє виробництво в інші європейські країни. Для цього в Україні спочатку необхідно ухвалити нове законодавство.



Виробництво української зброї на території Данії дало б змогу захистити його від російських атак. У разі удару по данських об'єктах Росія зіткнеться з ризиком дій у відповідь з боку НАТО.



Спільне оборонне виробництво



Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен розповів, що Данія стане першою країною, з якою Україна розпочне спільне оборонне виробництво.



Також у травні Міністерство оборони Данії пообіцяло направити сотні мільйонів євро на закупівлі зброї в української оборонної промисловості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українську зброю можуть у майбутньому виробляти в Данії. Київ і Копенгаген ведуть переговори з цього питання.Про це заявив міністр оборони Данії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nau.ch."Я думаю, що ми побачимо результати цих переговорів у вересні або жовтні", - вважає данський міністр.Він уточнив, що в Данії можуть виробляти українські дрони і ракети.При цьому, за словами Поульсена, переговори між країнами необхідні, оскільки наразі українські оборонні підприємства не мають юридичної можливості перенести своє виробництво в інші європейські країни. Для цього в Україні спочатку необхідно ухвалити нове законодавство.Виробництво української зброї на території Данії дало б змогу захистити його від російських атак. У разі удару по данських об'єктах Росія зіткнеться з ризиком дій у відповідь з боку НАТО.Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен розповів, що Данія стане першою країною, з якою Україна розпочне спільне оборонне виробництво.Також у травні Міністерство оборони Данії пообіцяло направити сотні мільйонів євро на закупівлі зброї в української оборонної промисловості.

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