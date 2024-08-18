Випікає понад 20 років: у чому секрет світязьких пончиків, які їдуть куштувати з усієї України

Валентина – місцева жителька, яка випікає їх понад 20 років. Ділиться, що це не просто робота, а справжня родинна справа.



Про це йдеться в сюжеті на телеканалі



Для пані Валентини, як і для багатьох мешканців Шаччини, випікання пончиків – основний бізнес, який дозволяє заробити влітку і годувати сім'ю впродовж зими. Жінка розповідає, що з юних років допомагала пекти пончики своїй мамі.



«Мені було 17 років. Мама продавала пончики – я допомагала. Вона була на роботі, замісить мені тіста, я наліплю, насмажу і вона приїхала, коробки забирала і везла. В нас – то основний бізнес тут. Літом стараємось заробити, щоб зимою було за що жити, прогодувати сім'ю», – говорить пані Валентина.



Нині жінка навчає вже і свою доньку майстерності в цій справі – хоче, щоб та зберегла родинну традицію і продовжила готувати смаколики.



«Зараз донька продає на базарі в пансіонаті пончики, вона допомагає. Їй теж 17 років, – розповідає вона. – Ми зранку смажимо, я їду на ринок продавати. А вона може замісити тісто, якщо другий раз смажимо. Цього року будемо пробувати, щоб вона сама цей процес пробувала вже».



Пані Валентина за роки в цій справі вже спробувала готувати не за одним рецептом і навіть створила свої власні. Розповідає, що начинки готує самостійно – волинські чорниці, домашнє згущене молоко. З новинок – банан з яблуком та полуниця в шоколаді.



Місцеві жителі і гості із задоволенням купують у жінки свіжоспечені пончики, а сама господиня ділиться секретами їх приготування. З її слів, дуже важливе значення має начинка: якщо її багато – тісто тоненьке, тож і пончик смачний і соковитий.



У жінки є не лише вдячні покупці, а й заслужене визнання. Кілька років тому Валентина перемогла на місцевому фестивалі пончиків. Вже згодом їй запропонували внести свої автентичні смаколики до культурної спадщини України.



Часто саме заради того, щоб покуштувати на березі Світязя цих пончиків від місцевих господинь і їдуть сотні туристів зі всієї України. Солодкі, з начинкою чи без – світязькі пончики стали частиною місцевої культури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Шацькі озера туристи приїжджають не тільки відпочити та покупатися, а й обов'язково скуштувати легендарні світязькі пончики. Їх вже давно вважають гастрономічною візитівкою. Пані– місцева жителька, яка випікає їх понад 20 років. Ділиться, що це не просто робота, а справжня родинна справа.Про це йдеться в сюжеті на телеканалі «Конкурент TV» Для пані Валентини, як і для багатьох мешканців Шаччини, випікання пончиків – основний бізнес, який дозволяє заробити влітку і годувати сім'ю впродовж зими. Жінка розповідає, що з юних років допомагала пекти пончики своїй мамі.«Мені було 17 років. Мама продавала пончики – я допомагала. Вона була на роботі, замісить мені тіста, я наліплю, насмажу і вона приїхала, коробки забирала і везла. В нас – то основний бізнес тут. Літом стараємось заробити, щоб зимою було за що жити, прогодувати сім'ю», – говорить пані Валентина.Нині жінка навчає вже і свою доньку майстерності в цій справі – хоче, щоб та зберегла родинну традицію і продовжила готувати смаколики.«Зараз донька продає на базарі в пансіонаті пончики, вона допомагає. Їй теж 17 років, – розповідає вона. – Ми зранку смажимо, я їду на ринок продавати. А вона може замісити тісто, якщо другий раз смажимо. Цього року будемо пробувати, щоб вона сама цей процес пробувала вже».Пані Валентина за роки в цій справі вже спробувала готувати не за одним рецептом і навіть створила свої власні. Розповідає, що начинки готує самостійно – волинські чорниці, домашнє згущене молоко. З новинок – банан з яблуком та полуниця в шоколаді.Місцеві жителі і гості із задоволенням купують у жінки свіжоспечені пончики, а сама господиня ділиться секретами їх приготування. З її слів, дуже важливе значення має начинка: якщо її багато – тісто тоненьке, тож і пончик смачний і соковитий.У жінки є не лише вдячні покупці, а й заслужене визнання. Кілька років тому Валентина перемогла на місцевому фестивалі пончиків. Вже згодом їй запропонували внести свої автентичні смаколики до культурної спадщини України.Часто саме заради того, щоб покуштувати на березі Світязя цих пончиків від місцевих господинь і їдуть сотні туристів зі всієї України. Солодкі, з начинкою чи без – світязькі пончики стали частиною місцевої культури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію