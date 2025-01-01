На Волині зустріли звільненого з полону бійця Михайла Данилюка

На Волині зустріли звільненого з полону бійця Михайла Данилюка
Ввечері 2 липня на Волині зустріли звільненого з російського полону 58-річного військовослужбовця Михайла Данилюка, який повернувся в Україну в рамках обміну 24 травня.

Як повідомив кореспондент Суспільного, спершу захисника зустріли у центрі Луцька, далі — у селах Новосілки, Шклинь і Ковбань. Привітати бійця з поверненням додому прийшли друзі, знайомі, активісти, жителі громади і учасники громадської організації "Автомайдан Луцьк".

На зустріч полоненого прийшла лучанка Світлана Ковальчук. Її син, боєць 36 бригади Марко Ковальчук, торік зник безвісти в районі Вовчанська на Харківщині.

"Я хочу запитати у нього (Михайла Данилюка), можливо він щось чув, чи бачив. Хочу хоч якусь відомість, хоч якусь звісточку про сина", — говорить жінка.

Як розповів Михайло Данилюк, росіяни утримували його з вересня 2024 року. Вдома він планує повернутися до цивільного життя. Говорить: у полоні було погане харчування, тому мріяв поїсти звичних страв. Боєць втрати вагу, але зумів трохи відновитися за час реабілітації.

"Я не звик до такого. Мене зустріли, як президента", — сказав експолонений.

Військовослужбовець народився у селі Новосілки, проживає у селі Ковбань Луцького району. Дорогою додому бійця вітали волиняни.

Як розповів Суспільному староста старостинського Новосілківського округу Євген Пились, на бійця вдома чекають рідна сестра і двоюрідний брат. Односельці до приїзду захисника покосили траву навколо його будинку.

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Теги: полонені, звільнення
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