На Волині зустріли звільненого з полону бійця Михайла Данилюка

Михайла Данилюка, який повернувся в Україну в рамках обміну 24 травня.



Як повідомив кореспондент



На зустріч полоненого прийшла лучанка Світлана Ковальчук. Її син, боєць 36 бригади Марко Ковальчук, торік зник безвісти в районі Вовчанська на Харківщині.



"Я хочу запитати у нього (Михайла Данилюка), можливо він щось чув, чи бачив. Хочу хоч якусь відомість, хоч якусь звісточку про сина", — говорить жінка.



Як розповів Михайло Данилюк, росіяни утримували його з вересня 2024 року. Вдома він планує повернутися до цивільного життя. Говорить: у полоні було погане харчування, тому мріяв поїсти звичних страв. Боєць втрати вагу, але зумів трохи відновитися за час реабілітації.



"Я не звик до такого. Мене зустріли, як президента", — сказав експолонений.



Військовослужбовець народився у селі Новосілки, проживає у селі Ковбань Луцького району. Дорогою додому бійця вітали волиняни.



Як розповів Суспільному староста старостинського Новосілківського округу Євген Пились, на бійця вдома чекають рідна сестра і двоюрідний брат. Односельці до приїзду захисника покосили траву навколо його будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 2 липня на Волині зустріли звільненого з російського полону 58-річного військовослужбовця, який повернувся в Україну в рамках обміну 24 травня.Як повідомив кореспондент Суспільного , спершу захисника зустріли у центрі Луцька, далі — у селах Новосілки, Шклинь і Ковбань. Привітати бійця з поверненням додому прийшли друзі, знайомі, активісти, жителі громади і учасники громадської організації "Автомайдан Луцьк".На зустріч полоненого прийшла лучанка. Її син, боєць 36 бригади, торік зник безвісти в районі Вовчанська на Харківщині."Я хочу запитати у нього (Михайла Данилюка), можливо він щось чув, чи бачив. Хочу хоч якусь відомість, хоч якусь звісточку про сина", — говорить жінка.Як розповів Михайло Данилюк, росіяни утримували його з вересня 2024 року. Вдома він планує повернутися до цивільного життя. Говорить: у полоні було погане харчування, тому мріяв поїсти звичних страв. Боєць втрати вагу, але зумів трохи відновитися за час реабілітації."Я не звик до такого. Мене зустріли, як президента", — сказав експолонений.Військовослужбовець народився у селі Новосілки, проживає у селі Ковбань Луцького району. Дорогою додому бійця вітали волиняни.Як розповів Суспільному староста старостинського Новосілківського округу, на бійця вдома чекають рідна сестра і двоюрідний брат. Односельці до приїзду захисника покосили траву навколо його будинку.

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