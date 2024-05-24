На Волині податківці запровадили послугу сурдоперекладу

На Волині податківці запровадили послугу сурдоперекладу
У центрах обслуговування платників на Волині з’явилася послуга перекладу на українську жестову мову для осіб із порушеннями слуху.

Відтепер відвідувачі можуть отримувати адміністративні та консультаційні послуги, спілкуючись із податківцями через онлайн-сервіс Українського товариства глухих (УТОГ). Для цього потрібно повідомити працівника Центру про потребу в сурдоперекладачі — він під’єднає відеозв’язок зі спеціалістом.

Про це misto.media повідомили у відповідь на запит у Головному управлінні ДПС у Волинській області.

Де доступна послуга
Послугу надають через вебсистему відеозв’язку «Сервіс УТОГ — 24/7» у таких Центрах обслуговування платників:

м. Володимир, вул. Ковельська, 63;

м. Нововолинськ, вул. Митрополита Шептицького, 18;

м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2;

селище Маневичі, вул. Соборності, 32-Б;

м. Ковель, вул. Чубинського, 1;

селище Шацьк, вул. Степана Бандери, 7;

селище Турійськ, майдан Центральний, 1;

м. Луцьк, Київський майдан, 4;

м. Горохів, вул. В. Фещука, 4;

м. Ківерці, вул. Героїв УПА, 1-А.

Графік роботи ЦОПів:
понеділок — четвер: 08:00 — 17:00;

п’ятниця: 08:00 — 15:45;

обідня перерва: 12:00 — 12:45.

Також ЦОПи облаштували тактильними смугами для людей із порушеннями зору та кнопками виклику для маломобільних відвідувачів.

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Теги: Податки, Україна, змусять платити глухонімих
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