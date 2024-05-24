На Волині податківці запровадили послугу сурдоперекладу





Відтепер відвідувачі можуть отримувати адміністративні та консультаційні послуги, спілкуючись із податківцями через онлайн-сервіс Українського товариства глухих (УТОГ). Для цього потрібно повідомити працівника Центру про потребу в сурдоперекладачі — він під’єднає відеозв’язок зі спеціалістом.



Про це



Де доступна послуга

Послугу надають через вебсистему відеозв’язку «Сервіс УТОГ — 24/7» у таких Центрах обслуговування платників:



м. Володимир, вул. Ковельська, 63;



м. Нововолинськ, вул. Митрополита Шептицького, 18;



м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2;



селище Маневичі, вул. Соборності, 32-Б;



м. Ковель, вул. Чубинського, 1;



селище Шацьк, вул. Степана Бандери, 7;



селище Турійськ, майдан Центральний, 1;



м. Луцьк, Київський майдан, 4;



м. Горохів, вул. В. Фещука, 4;



м. Ківерці, вул. Героїв УПА, 1-А.



Графік роботи ЦОПів:

понеділок — четвер: 08:00 — 17:00;



п’ятниця: 08:00 — 15:45;



обідня перерва: 12:00 — 12:45.



Також ЦОПи облаштували тактильними смугами для людей із порушеннями зору та кнопками виклику для маломобільних відвідувачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрах обслуговування платників на Волині з’явилася послуга перекладу на українську жестову мову для осіб із порушеннями слуху.Відтепер відвідувачі можуть отримувати адміністративні та консультаційні послуги, спілкуючись із податківцями через онлайн-сервіс Українського товариства глухих (УТОГ). Для цього потрібно повідомити працівника Центру про потребу в сурдоперекладачі — він під’єднає відеозв’язок зі спеціалістом.Про це misto.media повідомили у відповідь на запит у Головному управлінні ДПС у Волинській області.Де доступна послугаПослугу надають через вебсистему відеозв’язку «Сервіс УТОГ — 24/7» у таких Центрах обслуговування платників:м. Володимир, вул. Ковельська, 63;м. Нововолинськ, вул. Митрополита Шептицького, 18;м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2;селище Маневичі, вул. Соборності, 32-Б;м. Ковель, вул. Чубинського, 1;селище Шацьк, вул. Степана Бандери, 7;селище Турійськ, майдан Центральний, 1;м. Луцьк, Київський майдан, 4;м. Горохів, вул. В. Фещука, 4;м. Ківерці, вул. Героїв УПА, 1-А.Графік роботи ЦОПів:понеділок — четвер: 08:00 — 17:00;п’ятниця: 08:00 — 15:45;обідня перерва: 12:00 — 12:45.Також ЦОПи облаштували тактильними смугами для людей із порушеннями зору та кнопками виклику для маломобільних відвідувачів.

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