На Волині податківці запровадили послугу сурдоперекладу
02 липня, 22:12
У центрах обслуговування платників на Волині з’явилася послуга перекладу на українську жестову мову для осіб із порушеннями слуху.
Відтепер відвідувачі можуть отримувати адміністративні та консультаційні послуги, спілкуючись із податківцями через онлайн-сервіс Українського товариства глухих (УТОГ). Для цього потрібно повідомити працівника Центру про потребу в сурдоперекладачі — він під’єднає відеозв’язок зі спеціалістом.
Про це misto.media повідомили у відповідь на запит у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
Де доступна послуга
Послугу надають через вебсистему відеозв’язку «Сервіс УТОГ — 24/7» у таких Центрах обслуговування платників:
м. Володимир, вул. Ковельська, 63;
м. Нововолинськ, вул. Митрополита Шептицького, 18;
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2;
селище Маневичі, вул. Соборності, 32-Б;
м. Ковель, вул. Чубинського, 1;
селище Шацьк, вул. Степана Бандери, 7;
селище Турійськ, майдан Центральний, 1;
м. Луцьк, Київський майдан, 4;
м. Горохів, вул. В. Фещука, 4;
м. Ківерці, вул. Героїв УПА, 1-А.
Графік роботи ЦОПів:
понеділок — четвер: 08:00 — 17:00;
п’ятниця: 08:00 — 15:45;
обідня перерва: 12:00 — 12:45.
Також ЦОПи облаштували тактильними смугами для людей із порушеннями зору та кнопками виклику для маломобільних відвідувачів.
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Відтепер відвідувачі можуть отримувати адміністративні та консультаційні послуги, спілкуючись із податківцями через онлайн-сервіс Українського товариства глухих (УТОГ). Для цього потрібно повідомити працівника Центру про потребу в сурдоперекладачі — він під’єднає відеозв’язок зі спеціалістом.
Про це misto.media повідомили у відповідь на запит у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
Де доступна послуга
Послугу надають через вебсистему відеозв’язку «Сервіс УТОГ — 24/7» у таких Центрах обслуговування платників:
м. Володимир, вул. Ковельська, 63;
м. Нововолинськ, вул. Митрополита Шептицького, 18;
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2;
селище Маневичі, вул. Соборності, 32-Б;
м. Ковель, вул. Чубинського, 1;
селище Шацьк, вул. Степана Бандери, 7;
селище Турійськ, майдан Центральний, 1;
м. Луцьк, Київський майдан, 4;
м. Горохів, вул. В. Фещука, 4;
м. Ківерці, вул. Героїв УПА, 1-А.
Графік роботи ЦОПів:
понеділок — четвер: 08:00 — 17:00;
п’ятниця: 08:00 — 15:45;
обідня перерва: 12:00 — 12:45.
Також ЦОПи облаштували тактильними смугами для людей із порушеннями зору та кнопками виклику для маломобільних відвідувачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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