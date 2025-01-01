На війні загинув Герой з Волині Володимир Черевко
02 липня, 21:45
На фронті загинув Герой з Волині Володимир Черевко, 1996 року народження.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
1 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, загинув молодший сержант Черевко Володимир Васильович, 1996 року народження, житель села Залізниця.
«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Захисника України. Розділяємо Ваш біль та горе. Вічна пам’ять, шана і слава мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою» - йдеться у дописі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна.
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
1 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, загинув молодший сержант Черевко Володимир Васильович, 1996 року народження, житель села Залізниця.
«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Захисника України. Розділяємо Ваш біль та горе. Вічна пам’ять, шана і слава мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою» - йдеться у дописі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна.
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