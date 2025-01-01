ДТП у Луцькому районі: п'ятеро людей госпіталізували до лікарні





Про це в телефонному коментарі



Двох травмованих медики госпіталізували у медичне об'єднання Луцької міської громади (міська лікарня), трьох — у Волинську обласну клінічну лікарню. Ще одна людина від надання медичної допомоги відмовилася.



Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області, на трасі поблизу села Кульчин відбулося зіткнення легкового автомобіля та вантажного мікроавтобуса. На місце аварії виїхали рятувальники, які забезпечили пожежну безпеку на місці події і відключили акумуляторні батареї в пошкоджених машинах.



За попередньою інформацією, водій одного з транспортних засобів не впорався з керуванням.



На місце також прибули дві бригади "екстренки", рятувальники та правоохоронці. Слідчо-оперативна група поліції з'ясовує усі обставини аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок аварії за участі двох машин у селі Кульчин Луцького району травмувалося п'ятеро людей від 18 до 58 років. Одна людина у важкому стані, одна в середньому і ще троє з незначними травмами.Про це в телефонному коментарі Суспільному розповіла старша лікарка, яка свого імені не назвала, зміни обласного центру екстреної меддопомоги.Двох травмованих медики госпіталізували у медичне об'єднання Луцької міської громади (міська лікарня), трьох — у Волинську обласну клінічну лікарню. Ще одна людина від надання медичної допомоги відмовилася.Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області, на трасі поблизу села Кульчин відбулося зіткнення легкового автомобіля та вантажного мікроавтобуса. На місце аварії виїхали рятувальники, які забезпечили пожежну безпеку на місці події і відключили акумуляторні батареї в пошкоджених машинах.За попередньою інформацією, водій одного з транспортних засобів не впорався з керуванням.На місце також прибули дві бригади "екстренки", рятувальники та правоохоронці. Слідчо-оперативна група поліції з'ясовує усі обставини аварії.

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