Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Регіон буде під впливом антициклону, центр якого буде знаходитись над західною Україною, очікується погода без опадів.



Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду і температура вночі 10-15 градусів тепла, а в денні години 28-33 градусів тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Регіон буде під впливом антициклону, центр якого буде знаходитись над західною Україною, очікується погода без опадів.Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду і температура вночі 10-15 градусів тепла, а в денні години 28-33 градусів тепла.

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