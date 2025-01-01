Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Регіон буде під впливом антициклону, центр якого буде знаходитись над західною Україною, очікується погода без опадів.

Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду і температура вночі 10-15 градусів тепла, а в денні години 28-33 градусів тепла.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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