Навіки в строю: на Волині попрощалися із загиблим на війні поліцейським Юрієм Кривошапкою

Навіки в строю: на Волині попрощалися із загиблим на війні поліцейським Юрієм Кривошапкою
На Горохівщині провели в останню путь поліцейського Юрія Кривошапку, який загинув у 38 років.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Доброволець стрілецького батальйону поліг 28 червня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Ми приносимо найщиріші співчуття дружині, донечці, сину, батькам та всім близьким Юрія Леонтійовича.

Поліцейський народився в с. Шклинь на Горохівщині, працював в системі МВС з 2008 року, з 2015 - на різних посадах у поліції Горохова", - йдеться в повідомленні.

У червні 2024 року добровільно приєднався до лав стрілецького батальйону поліції Волині, адже коли постало це питання, сказав: «Я піду!». Боєць гідно виконував службові обов’язки та бойові розпорядження, залишаючись вірним Присязі до кінця, до останнього подиху. Загинув як Герой – у бою з російськими загарбниками.

Попрощатись з поліцейським 2 липня у с. Шклинь прибули керівництво ГУНП у Волинській області, колеги по службі, громадськість. Зокрема, начальник поліції Волині Олег Сліпчук, традиційно, вручив рідним прапор. «Ворог та війна – непередбачувані. Через них ми трагічно втрачаємо найцінніше, що є. Юрій взяв зброю і пішов захищати свою родину задля світлого майбутнього дітей, задля миру. Він загинув як герой. Ми ніколи не забудемо його подвиг, продовжимо боротьбу, помстимося. Вічна слава і світла пам’ять герою», - сказав Олег Сліпчук.

Про Юрія колеги відгукуються тепло і позитивно. Він був добрим, товариським, завжди допомагав, підказував, ні в чому ніколи не відмовляв, вдома ж був господарем, люблячим чоловіком і татом.  

Навіки в строю…
Навіки в строю: на Волині попрощалися із загиблим на війні поліцейським Юрієм Кривошапкою

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Навіки в строю: на Волині попрощалися із загиблим на війні поліцейським Юрієм Кривошапкою
Навіки в строю: на Волині попрощалися із загиблим на війні поліцейським Юрієм Кривошапкою
Навіки в строю: на Волині попрощалися із загиблим на війні поліцейським Юрієм Кривошапкою
Навіки в строю: на Волині попрощалися із загиблим на війні поліцейським Юрієм Кривошапкою
Навіки в строю: на Волині попрощалися із загиблим на війні поліцейським Юрієм Кривошапкою


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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