Навіки в строю: на Волині попрощалися із загиблим на війні поліцейським Юрієм Кривошапкою

На Горохівщині провели в останню путь поліцейського, який загинув у 38 років.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині."Доброволець стрілецького батальйону поліг 28 червня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Ми приносимо найщиріші співчуття дружині, донечці, сину, батькам та всім близьким Юрія Леонтійовича.Поліцейський народився в с. Шклинь на Горохівщині, працював в системі МВС з 2008 року, з 2015 - на різних посадах у поліції Горохова", - йдеться в повідомленні.У червні 2024 року добровільно приєднався до лав стрілецького батальйону поліції Волині, адже коли постало це питання, сказав: «Я піду!». Боєць гідно виконував службові обов’язки та бойові розпорядження, залишаючись вірним Присязі до кінця, до останнього подиху. Загинув як Герой – у бою з російськими загарбниками.Попрощатись з поліцейським 2 липня у с. Шклинь прибули керівництво ГУНП у Волинській області, колеги по службі, громадськість. Зокрема, начальник поліції Волині Олег Сліпчук, традиційно, вручив рідним прапор. «Ворог та війна – непередбачувані. Через них ми трагічно втрачаємо найцінніше, що є. Юрій взяв зброю і пішов захищати свою родину задля світлого майбутнього дітей, задля миру. Він загинув як герой. Ми ніколи не забудемо його подвиг, продовжимо боротьбу, помстимося. Вічна слава і світла пам’ять герою», - сказав Олег Сліпчук.Про Юрія колеги відгукуються тепло і позитивно. Він був добрим, товариським, завжди допомагав, підказував, ні в чому ніколи не відмовляв, вдома ж був господарем, люблячим чоловіком і татом.Навіки в строю…ь!