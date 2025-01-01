Росіяни стратили вже 268 полонених українських військових, - Лубінець





Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди третьої річниці перебування на посаді, передає кореспондент



"За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік", - заявив Лубінець.



Він підкреслив, що такі дії не можуть відбуватись на території РФ без системного погодження страт з вищим керівництвом.



"Ми розуміємо, що таке відношення до українських військовополонених прийнято на самому "верху", так би мовити. На жаль, ми бачимо це в реаліях", - додав він.



Як повідомлялося раніше, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець надіслав листи до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу жорстокого вбивства військовими РФ беззбройного українського полоненого. За словами Лубінця, росіяни, ймовірно, стратили українського полоненого. У соцмережах поширюється відео: видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених. В Офісі Омбудсмана вважають, що страти можуть відбуватися за вказівкою вищого військового керівництва РФ.Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людинипід час пресконференції з нагоди третьої річниці перебування на посаді, передає кореспондент Укрінформу "За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік", - заявив Лубінець.Він підкреслив, що такі дії не можуть відбуватись на території РФ без системного погодження страт з вищим керівництвом."Ми розуміємо, що таке відношення до українських військовополонених прийнято на самому "верху", так би мовити. На жаль, ми бачимо це в реаліях", - додав він.Як повідомлялося раніше, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець надіслав листи до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу жорстокого вбивства військовими РФ беззбройного українського полоненого. За словами Лубінця, росіяни, ймовірно, стратили українського полоненого. У соцмережах поширюється відео: видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою.

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