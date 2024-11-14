За Чернишова внесли 120 мільйонів застави

За Чернишова внесли 120 мільйонів застави
За віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, внесли заставу 120 мільйонів гривень.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді".

"Заставу внесли у повному обсязі, визначеному в ухвалі слідчого судді", - йдеться в повідомленні.

ВАКС призначив Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.

Суд також наклав на віцепрем'єра низку обов'язків, зокрема: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не відлучатися за межі території України, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.

Водночас Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єра від посади на 2 місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро.

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Теги: Чернишов, застава
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Коментарі 1
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