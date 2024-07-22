З липня соціальні допомоги призначатиме Пенсійний фонд: що зміниться для волинян





Про це на брифінгу розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в області Леся Неклеса, пише



За словами посадовиці, Пенсійний фонд буде призначати та виплачувати державну соціальну допомогу людям, які не набували права на пенсію та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу на догляд, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років, допомогу на поховання.



"Для волинян, які вже отримували соціальні допомоги, нічого не зміниться. Нікуди повторно їм звертатись не потрібно. Усі, хто вже отримував ці допомоги в органах соцзахисту, автоматично продовжать їх отримувати від Пенсійного фонду. Також залишаються чинними посвідчення до закінчення строку їх дії або заміни", — наголосила Леся Неклеса.



Одержувачами соціальних послуг, які тепер адмініструє Пенсійний Фонд, на Волині є орієнтовно 80 тисяч жителів. Для призначення нової допомоги мешканець Волині може подати заяву:



у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;



через ЦНАП або у територіальній громаді;



онлайн, через Єдиний державний вебпортал "Дія" або поштою.



На Волині нині діє 18 сервісних центрів Пенсійного фонду, де громадянам можуть отримати необхідні консультації, додала Леся Неклеса.



Довідково: відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 695 від 11 червня 2025 року, з 48 видів допомог, які надавали органи соцзахисту, 39 перейшли в адміністрування Пенсійного фонду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З липня 2025 року Пенсійний фонд Волині призначатиме та виплачуватиме 39 державних соціальних допомог, які раніше надавали органи соціального захисту населення в області.Про це на брифінгу розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в області, пише Суспільне За словами посадовиці, Пенсійний фонд буде призначати та виплачувати державну соціальну допомогу людям, які не набували права на пенсію та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу на догляд, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років, допомогу на поховання."Для волинян, які вже отримували соціальні допомоги, нічого не зміниться. Нікуди повторно їм звертатись не потрібно. Усі, хто вже отримував ці допомоги в органах соцзахисту, автоматично продовжать їх отримувати від Пенсійного фонду. Також залишаються чинними посвідчення до закінчення строку їх дії або заміни", — наголосила Леся Неклеса.Одержувачами соціальних послуг, які тепер адмініструє Пенсійний Фонд, на Волині є орієнтовно 80 тисяч жителів. Для призначення нової допомоги мешканець Волині може подати заяву:у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;через ЦНАП або у територіальній громаді;онлайн, через Єдиний державний вебпортал "Дія" або поштою.На Волині нині діє 18 сервісних центрів Пенсійного фонду, де громадянам можуть отримати необхідні консультації, додала Леся Неклеса.відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 695 від 11 червня 2025 року, з 48 видів допомог, які надавали органи соцзахисту, 39 перейшли в адміністрування Пенсійного фонду.

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