З липня соціальні допомоги призначатиме Пенсійний фонд: що зміниться для волинян
02 липня, 16:46
З липня 2025 року Пенсійний фонд Волині призначатиме та виплачуватиме 39 державних соціальних допомог, які раніше надавали органи соціального захисту населення в області.
Про це на брифінгу розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в області Леся Неклеса, пише Суспільне.
За словами посадовиці, Пенсійний фонд буде призначати та виплачувати державну соціальну допомогу людям, які не набували права на пенсію та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу на догляд, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років, допомогу на поховання.
"Для волинян, які вже отримували соціальні допомоги, нічого не зміниться. Нікуди повторно їм звертатись не потрібно. Усі, хто вже отримував ці допомоги в органах соцзахисту, автоматично продовжать їх отримувати від Пенсійного фонду. Також залишаються чинними посвідчення до закінчення строку їх дії або заміни", — наголосила Леся Неклеса.
Одержувачами соціальних послуг, які тепер адмініструє Пенсійний Фонд, на Волині є орієнтовно 80 тисяч жителів. Для призначення нової допомоги мешканець Волині може подати заяву:
у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;
через ЦНАП або у територіальній громаді;
онлайн, через Єдиний державний вебпортал "Дія" або поштою.
На Волині нині діє 18 сервісних центрів Пенсійного фонду, де громадянам можуть отримати необхідні консультації, додала Леся Неклеса.
Довідково: відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 695 від 11 червня 2025 року, з 48 видів допомог, які надавали органи соцзахисту, 39 перейшли в адміністрування Пенсійного фонду.
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Про це на брифінгу розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в області Леся Неклеса, пише Суспільне.
За словами посадовиці, Пенсійний фонд буде призначати та виплачувати державну соціальну допомогу людям, які не набували права на пенсію та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу на догляд, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років, допомогу на поховання.
"Для волинян, які вже отримували соціальні допомоги, нічого не зміниться. Нікуди повторно їм звертатись не потрібно. Усі, хто вже отримував ці допомоги в органах соцзахисту, автоматично продовжать їх отримувати від Пенсійного фонду. Також залишаються чинними посвідчення до закінчення строку їх дії або заміни", — наголосила Леся Неклеса.
Одержувачами соціальних послуг, які тепер адмініструє Пенсійний Фонд, на Волині є орієнтовно 80 тисяч жителів. Для призначення нової допомоги мешканець Волині може подати заяву:
у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;
через ЦНАП або у територіальній громаді;
онлайн, через Єдиний державний вебпортал "Дія" або поштою.
На Волині нині діє 18 сервісних центрів Пенсійного фонду, де громадянам можуть отримати необхідні консультації, додала Леся Неклеса.
Довідково: відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 695 від 11 червня 2025 року, з 48 видів допомог, які надавали органи соцзахисту, 39 перейшли в адміністрування Пенсійного фонду.
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