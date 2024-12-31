Парафію УПЦ МП таки виселять: скасували незаконну прописку священників в Успенському соборі

Парафію УПЦ МП таки виселять: скасували незаконну прописку священників в Успенському соборі
У Володимирі офіційно скасували реєстрацію місця проживання представників упц мп у комплексі споруд Успенського собору. Йдеться про клірика та священника, які були незаконно зареєстровані в культовій споруді, що є державною архітектурною пам’яткою й перебувала в оренді.

Скасування цієї прописки дозволяє говорити про фактичне розблокування процесу виселення, пише «БУГ».

Журналістам видання стало відомо, що після повернення з відпустки на цьому тижні керівниця Володимирського ЦНАПу Алла Троць підписала відповідне рішення про скасування реєстрації.

Ситуація з пропискою тривалий час залишалася однією з причин, які гальмували виконання рішення Господарського суду Волинської області від 12 листопада 2024 року.

Через реєстрацію однієї з осіб у соборі, було подано апеляцію, що автоматично призупинила виселення. Тепер ця перешкода знята.

Нагадаємо, рішення про виселення громади упц мп з Успенського собору у Володимирі було ухвалене 12 листопада 2024 року Господарським судом Волинської області.

Суд визнав перебування московської релігійної організації в пам’ятці архітектури незаконним та зобов’язав звільнити приміщення. 11 березня 2025 року Північно-західний апеляційний господарський суд підтвердив це рішення.

Є сподівання, що тепер Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 8-го липня має поставити остаточну крапку в цій епопеї.

Утім, після скасування незаконної прописки у культовій споруді немає жодних юридичних перешкод для реалізації раніше ухвалених і підтверджених апеляцією судових рішень. Бо 30 травня 2025 року Верховний Суд відмовив релігійній організації упц мп у задоволенні клопотання про зупинення виконання рішень судів нижчих інстанцій про виселення, не зважаючи на подальший розгляд справи.

Це означає, що судові ухвали про виселення московських священників з Успенського собору набрали чинності, і державна виконавча служба має наразі повне право вживати дій та виселити утворення упц мп з собору ще до 8-го липня.

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Теги: собор, володимир, упц мп
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