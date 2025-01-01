Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 3 липня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 3 липня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

3 липня

У четвер, 3 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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