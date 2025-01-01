Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 3 липня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
3 липня
У четвер, 3 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
3 липня
У четвер, 3 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Пауза в допомозі Україні від США: що каже Зеленський
Сьогодні, 05:17
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 3 липня
Сьогодні, 01:30
3 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00