Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 3 липня





Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.



3 липня



У четвер, 3 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.3 липняУ четвер, 3 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

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