Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 31 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



31 липня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.



Температура води в р. Стир 22°, в оз. Світязь 18°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.Температура води в р. Стир 22°, в оз. Світязь 18°.

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