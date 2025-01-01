Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 31 липня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 31 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

31 липня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Температура води в р. Стир 22°, в оз. Світязь 18°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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