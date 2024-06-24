СБУ зловила ексчиновника Міноборони, який поцупив мільярд

СБУ зловила ексчиновника Міноборони, який поцупив мільярд
Працівники СБУ викрили експосадовця Міноборони, який розтратив 1 млрд грн бюджетних коштів на закупівлі продуктів харчування для ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ в телеграмі.

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння Міністра оборони викрили розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.

За матеріалами справи, до незаконної діяльності причетний ексочільник одного із департаментів Міноборони.

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ.

При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

За матеріалами справи, посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах.

Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.

Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).
СБУ зловила ексчиновника Міноборони, який поцупив мільярд

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: СБУ, злочин
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