СБУ зловила ексчиновника Міноборони, який поцупив мільярд
01 серпня, 10:02
Працівники СБУ викрили експосадовця Міноборони, який розтратив 1 млрд грн бюджетних коштів на закупівлі продуктів харчування для ЗСУ.
Про це повідомляє СБУ в телеграмі.
Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння Міністра оборони викрили розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.
За матеріалами справи, до незаконної діяльності причетний ексочільник одного із департаментів Міноборони.
Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ.
При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.
За матеріалами справи, посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах.
Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.
Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Про це повідомляє СБУ в телеграмі.
Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння Міністра оборони викрили розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.
За матеріалами справи, до незаконної діяльності причетний ексочільник одного із департаментів Міноборони.
Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ.
При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.
За матеріалами справи, посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах.
Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.
Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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СБУ зловила ексчиновника Міноборони, який поцупив мільярд
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