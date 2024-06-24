СБУ зловила ексчиновника Міноборони, який поцупив мільярд

Працівники СБУ викрили експосадовця Міноборони, який розтратив 1 млрд грн бюджетних коштів на закупівлі продуктів харчування для ЗСУ.Про це повідомляє СБУ в телеграмі.Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння Міністра оборони викрили розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.За матеріалами справи, до незаконної діяльності причетний ексочільник одного із департаментів Міноборони.Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ.При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.За матеріалами справи, посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах.Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.