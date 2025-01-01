З-під завалів у Києві дістали ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 28

деблокували рятувальники з-під завалів у Святошинському районі Києва після удару рф в ніч на 31 липня.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



28 людей загинуло, серед яких 3 дітей - 2,6 та 17 років. 159 осіб постраждали, в тому числі 16 дітей.



Роботи тривають.



Інформація оновлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще одне тілоу Святошинському районі Києва після удару рф в ніч на 31 липня.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.28 людей загинуло, серед яких 3 дітей - 2,6 та 17 років. 159 осіб постраждали, в тому числі 16 дітей.Роботи тривають.Інформація оновлюється.

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