З-під завалів у Києві дістали ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 28
01 серпня, 09:39
Ще одне тіло деблокували рятувальники з-під завалів у Святошинському районі Києва після удару рф в ніч на 31 липня.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
28 людей загинуло, серед яких 3 дітей - 2,6 та 17 років. 159 осіб постраждали, в тому числі 16 дітей.
Роботи тривають.
Інформація оновлюється.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
28 людей загинуло, серед яких 3 дітей - 2,6 та 17 років. 159 осіб постраждали, в тому числі 16 дітей.
Роботи тривають.
Інформація оновлюється.
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