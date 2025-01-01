З-під завалів у Києві дістали ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 28

З-під завалів у Києві дістали ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 28
Ще одне тіло деблокували рятувальники з-під завалів у Святошинському районі Києва після удару рф в ніч на 31 липня.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

28 людей загинуло, серед яких 3 дітей - 2,6 та 17 років. 159 осіб постраждали, в тому числі 16 дітей.

Роботи тривають.

Інформація оновлюється.

З-під завалів у Києві дістали ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 28
З-під завалів у Києві дістали ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 28
З-під завалів у Києві дістали ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 28
З-під завалів у Києві дістали ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 28
З-під завалів у Києві дістали ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 28

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Теги: обстріл, війна
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