Кількість загиблих у Києві зросла до 27, - ДСНС

російського обстрілу столиці у ніч на 31 липня вже відомо про 27 загиблих, у тому числі – 3 дітей.



Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.



159 осіб постраждали, серед яких 16 дітей. Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.



«Сьогодні в Києві оголошено день жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих! Бажаємо якнайшвидшого одужання усім пораненим», - зазначили в ДСНС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідоку ніч на 31 липня вже відомо про 27 загиблих, у тому числі – 3 дітей.Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.159 осіб постраждали, серед яких 16 дітей. Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.«Сьогодні в Києві оголошено день жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих! Бажаємо якнайшвидшого одужання усім пораненим», - зазначили в ДСНС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію