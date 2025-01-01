Кількість загиблих у Києві зросла до 27, - ДСНС

Кількість загиблих у Києві зросла до 27, - ДСНС
Унаслідок російського обстрілу столиці у ніч на 31 липня вже відомо про 27 загиблих, у тому числі – 3 дітей.

Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.

159 осіб постраждали, серед яких 16 дітей. Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.

«Сьогодні в Києві оголошено день жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих! Бажаємо якнайшвидшого одужання усім пораненим», - зазначили в ДСНС.


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Теги: обстріл, війна
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