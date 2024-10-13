У селі на Волині демонтували радянську зірку
01 серпня, 08:40
У селі Межисить Самарівської громади Ковельського району з пам'ятника вічної слави демонтували радянську зірку.
Про це розповіла староста Межиситівського округу Вікторія Неводнічик, пише Суспільне.
З її слів, до старостинського округу входить три села — Межисить, Бродятине та Залисиця. На території цих сіл немає радянських пам'яток, які потребують демонтажу. Була лише одна — радянська зірка у центрі села Межисить.
"То колись був пам'ятник вічної слави. На ньому залишилась дошка з надписом "Полеглим земляками від рук німецько-нацистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" та перелік прізвищ місцевих жителів", — каже староста.
З її слів, у людей не виникало заперечень щодо демонтажу зірки.
"Ми це зробили своїми силами. Особливих коштів на це не треба було. Прийшли односельці, мій чоловік, військовослужбовець, пройшов бої за Авдіївку. Усі з великим ентузіазмом зірку знесли", — каже Вікторія Неводнячик.
З її слів, радянську зірку демонтували 29 липня, будь-якої культурної цінності вона не становила.
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Про це розповіла староста Межиситівського округу Вікторія Неводнічик, пише Суспільне.
З її слів, до старостинського округу входить три села — Межисить, Бродятине та Залисиця. На території цих сіл немає радянських пам'яток, які потребують демонтажу. Була лише одна — радянська зірка у центрі села Межисить.
"То колись був пам'ятник вічної слави. На ньому залишилась дошка з надписом "Полеглим земляками від рук німецько-нацистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" та перелік прізвищ місцевих жителів", — каже староста.
З її слів, у людей не виникало заперечень щодо демонтажу зірки.
"Ми це зробили своїми силами. Особливих коштів на це не треба було. Прийшли односельці, мій чоловік, військовослужбовець, пройшов бої за Авдіївку. Усі з великим ентузіазмом зірку знесли", — каже Вікторія Неводнячик.
З її слів, радянську зірку демонтували 29 липня, будь-якої культурної цінності вона не становила.
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