У селі на Волині демонтували радянську зірку

У селі на Волині демонтували радянську зірку
У селі Межисить Самарівської громади Ковельського району з пам'ятника вічної слави демонтували радянську зірку.

Про це розповіла староста Межиситівського округу Вікторія Неводнічик, пише Суспільне.

З її слів, до старостинського округу входить три села — Межисить, Бродятине та Залисиця. На території цих сіл немає радянських пам'яток, які потребують демонтажу. Була лише одна — радянська зірка у центрі села Межисить.

"То колись був пам'ятник вічної слави. На ньому залишилась дошка з надписом "Полеглим земляками від рук німецько-нацистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" та перелік прізвищ місцевих жителів", — каже староста.

З її слів, у людей не виникало заперечень щодо демонтажу зірки.

"Ми це зробили своїми силами. Особливих коштів на це не треба було. Прийшли односельці, мій чоловік, військовослужбовець, пройшов бої за Авдіївку. Усі з великим ентузіазмом зірку знесли", — каже Вікторія Неводнячик.

З її слів, радянську зірку демонтували 29 липня, будь-якої культурної цінності вона не становила.
У селі на Волині демонтували радянську зірку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: декомунізація, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп назвав «огидним» те, що росія робить з Україною
01 серпня, 09:08
Кількість загиблих у Києві зросла до 27, - ДСНС
01 серпня, 08:56
У селі на Волині демонтували радянську зірку
01 серпня, 08:40
Луцька громада передала для воїнів модеми Starlink та зарядні станції
01 серпня, 08:25
На Волині понад 80% пацієнтів незадоволені медициною
01 серпня, 07:32
Схожі новини
У селі на Волині досі стоїть радянський пам'ятник «загиблим від рук ОУН». ФОТО У селі на Волині досі стоїть радянський пам'ятник «загиблим від рук ОУН». ФОТО
21 липня, 23:19
На Волині хочуть повернути історичну назву селу На Волині хочуть повернути історичну назву селу
06 червня, 05:28
На Волині демонтували пам’ятник радянському солдату-прикордоннику На Волині демонтували пам’ятник радянському солдату-прикордоннику
03 січня, 21:15
З центру волинського міста приберуть обеліск радянським солдатам З центру волинського міста приберуть обеліск радянським солдатам
13 жовтня, 2024, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на гучний спів віруючих
Сьогодні, 07:15
 0
Коли викопувати озимий часник: практичні поради
Сьогодні, 05:17
 0
Курс валют на 3 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі на неділю, 3 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
 0
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8