На Волині понад 80% пацієнтів незадоволені медициною

Значна частина користувачів незадоволені медичиними послугами у медзакладах Волинської області.Про це розповів голова Волинської ОВАВідтак, очільник облдержадміністрації розпочав моніторингові візити медичними закладами області. Під час оперативної наради на початку тижня начальник Волинської ОВА зауважив, що 80% користувачів незадоволені медичними послугами в області, зокрема умовами перебування в лікарнях.Найперше очільника області цікавлять медзаклади, де відсутній елементарний ремонт, немає укриття чи обладнання, аби зрозуміти, що потребує першочергової уваги, як можна допомогти на обласному рівні, і як залучити ресурси держави чи донорів.Разом з очільником Луцького районута керівником Управління охорони здоров'я Волинської ОДА, началик ОВА побував у чотирьох медзакладах Луцького району.КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради, де оглянув умови перебування пацієнтів, зокрема на 5-6 поверхах дитячої лікарні.«У порівнянні з перинатальним центром тут побачив реальний контраст. Для мене особисто діти завжди в пріоритеті, а як для начальника ОВА – забезпечити якісні умови для діток в лікарні є першочерговим завданням. Тому лікарня підготує ПКД для обох поверхів, кошти на капітальний ремонт надамо з обласного бюджету», – повідомив Іван Рудницький. Також він наголосив на добросовісності підрядники, щоб усе було зроблено якісно та вчасно.Окремо увагу під час візиту приділили місцевому укриттю, в якому тривають роботи. На нього вже були виділені кошти, тому хід робіт на контролі. Керівниця лікарні підняла питання власного лабораторного центру – вирішили включити цю потребу в проєктний портфель області і лобіювати фінансування через міністерство чи донорів. Частину витрат готова взяти на себе обласна влада.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф основна проблема – це відсутність власного укриття.«На сьогодні політика Президента України та МОЗ визначає укриття в медичних закладах надпріоритетом. Тож і в області діємо відповідно. Медперсонал екстренки користується безпековим сховищем по сусідству, а диспетчерам необхідно продовжувати роботу навіть в час повітряної тривоги. Керівник екстренки розглядає варіант придбання наземного сховища, яке б розмістили на території медзакладу. Область надасть кошти на ПКД та облаштування сховища», – прийняв рішення начальник ОВА.КП «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради» надає медичні послуги жителям Ківерцівської, Цуманської, Олицької та Городищенської громад. Мають розроблений ПКД для капітального ремонту першого поверху амбулаторії. Ківерцівський голова запевнив, що ці роботи громада виконає власним коштом.КП «Лікарня Святого Пантелеймона Ківерцівської міської ради». Районна лікарня також має ПКД на капітальний ремонт всього приміщення, загальним кошторисом понад 400 млн гривень. Оскільки сума значна, керівництво лікарні закриває потреби локально. Під час візиту очільник області вирішив у співфінансуванні з громадою виділити кошти з бюджету на ремонт хірургічного відділення та операційної. Нагальним питанням наразі є ліфт – для пересування маломобільних пацієнтів та доступу до операційних. Спробують закрити це питання також з обласного бюджету.Начальник ОВА вкотре наголосив, що кожен проєкт, на який область буде давати співфінансування, має бути виконаний повністю та вчасно. Це його основна вимога.«Загалом же, коли людина потрапляє в лікарню, вона має отримати якісну послугу в хороших умовах. Також і лікарі мають працювати в комфортному середовищі. Тому розглядаю це завдання в комплексі, як соціальну відповідальність, так і ефективне використання коштів – обласних, державних і тих, що заробляє заклад», – підсумував результати першої поїздки Іван Рудницький.