Луцька громада передала для воїнів модеми Starlink та зарядні станції

Луцька громада передала для воїнів модеми Starlink та зарядні станції
Луцька громада постійно допомагає українським воїнам захищати Батьківщину. Чергову допомогу від громади військовим передав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Про це йдеться на сторінці Луцької міської ради.

"Чергова допомога ЗСУ від Луцької громади. Сьогодні міський голова Ігор Поліщук передав для потреб в/ч А7071 два супутникові модеми Starlink, дві зарядні станції EcoFlow Delta2 та портативний пристрій РЕБ Шелтер 8. Дві зарядні станції EcoFlow Delta2 передано для військовослужбовців з в/ч А7394", - йдеться у дописі на сторінці міськради.
Луцька громада передала для воїнів модеми Starlink та зарядні станції
Луцька громада передала для воїнів модеми Starlink та зарядні станції
Луцька громада передала для воїнів модеми Starlink та зарядні станції

Луцькрада дякує захисникам та жителям громади, адже завдяки їхнім подакам є можливість закуповувати обладнання нашим військовим.

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Теги: Луцьк, війна, допомога
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