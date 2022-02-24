Через загрозу нашестя сарани на Волині працюватиме «гаряча лінія»

У звʼязку з активізацією розвитку саранових в південних регіонах України, у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області створили «гарячу лінію» для приймання дзвінків від громадян регіону у випадку підозри виявлення саранових.Про це повідомили у Головному управління Держпродспоживлсужби у Волинській області.Це номер «гарячої лінії» управління фітосанітарної безпеки: 0332280683.Звертаємось до сільгоспвиробників, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених осіб, щодо важливості посилити проведення регулярних обстежень сільськогосподарських угідь, неорних земель, пасовищ і прибережних зон, парків та інших територій, з метою своєчасного виявлення та контролю чисельності і шкідливості цих потенційно небезпечних комах.При виявленні скупчення саранових слід терміново здійснити заходи щодо обмеження розповсюдження даного шкідника.Сарана – типовий поліфаг, харчується усіма рослинами, проте надає перевагу злаковим культурам: кукурудзі, просу, сорго, пшениці, а також очерету, пирію тощо. В України поширені такі види родини саранових: прус, або сарана італійська, сарана перелітна, сарана марокканська, загалом до 20 видів. Окремі види саранових можуть існувати у двох формах — поодинокій і стадній.Саранові є звичайними представниками місцевої ентомофауни. Ці комахи зазвичай живуть осередками та лише за певних кліматичних умов можутьутворювати щільні групи, які переміщуються в пошуках кормової бази. Сарана стає небезпечною під час масового розмноження імаго стадної фази, які, збираючись у велетенські зграї можуть переміщуватися та атакувати ліси, луки та сільськогосподарські угіддя.Ареал поширення, чисельність та шкодочинність шкідника збільшується в умовах посушливої погоди. Наразі умови в окремих регіонах можуть бути сприятливими для розвитку личинок саранових. З метою попередження можливих втрат сільгоспкультур важливо своєчасно виявляти місця концентрації комах і вживати відповідних заходів.Голова причленована так, що дивиться в бік, а не вперед. На голові є невеликі вусики, а також потужні щелепи. Крил дві пари: передні більш жорсткі і використовуються як надкрила, задні більші, основний рушій в польоті. Задні ноги стрибального типу, через які ці комахимають додаткову назву — стрибаючі комахи. Сарана схожа на звичайних коників, тільки більшого розміру. Перелітна сарана та єгипетська сарана досягає 6 см в довжину, прус італійський - до 3,5 см. Комахи зазвичай мають сіре, буре, зелено-коричневе або оливкове забарвлення тулуба і прекрасно розвинені крила.