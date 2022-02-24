Через загрозу нашестя сарани на Волині працюватиме «гаряча лінія»

Через загрозу нашестя сарани на Волині працюватиме «гаряча лінія»
У звʼязку з активізацією розвитку саранових в південних регіонах України, у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області створили «гарячу лінію» для приймання дзвінків від громадян регіону у випадку підозри виявлення саранових.

Про це повідомили у Головному управління Держпродспоживлсужби у Волинській області.

Це номер «гарячої лінії» управління фітосанітарної безпеки: 0332280683.

Звертаємось до сільгоспвиробників, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених осіб, щодо важливості посилити проведення регулярних обстежень сільськогосподарських угідь, неорних земель, пасовищ і прибережних зон, парків та інших територій, з метою своєчасного виявлення та контролю чисельності і шкідливості цих потенційно небезпечних комах.При виявленні скупчення саранових слід терміново здійснити заходи щодо обмеження розповсюдження даного шкідника.

Коротко про саранові.

Сарана – типовий поліфаг, харчується усіма рослинами, проте надає перевагу злаковим культурам: кукурудзі, просу, сорго, пшениці, а також очерету, пирію тощо. В України поширені такі види родини саранових: прус, або сарана італійська, сарана перелітна, сарана марокканська, загалом до 20 видів. Окремі види саранових можуть існувати у двох формах — поодинокій і стадній.

Саранові є звичайними представниками місцевої ентомофауни. Ці комахи зазвичай живуть осередками та лише за певних кліматичних умов можуть

утворювати щільні групи, які переміщуються в пошуках кормової бази. Сарана стає небезпечною під час масового розмноження імаго стадної фази, які, збираючись у велетенські зграї можуть переміщуватися та атакувати ліси, луки та сільськогосподарські угіддя.

Ареал поширення, чисельність та шкодочинність шкідника збільшується в умовах посушливої погоди. Наразі умови в окремих регіонах можуть бути сприятливими для розвитку личинок саранових. З метою попередження можливих втрат сільгоспкультур важливо своєчасно виявляти місця концентрації комах і вживати відповідних заходів.

Характерні ознаки саранових.

Голова причленована так, що дивиться в бік, а не вперед. На голові є невеликі вусики, а також потужні щелепи. Крил дві пари: передні більш жорсткі і використовуються як надкрила, задні більші, основний рушій в польоті. Задні ноги стрибального типу, через які ці комахи
мають додаткову назву — стрибаючі комахи. Сарана схожа на звичайних коників, тільки більшого розміру. Перелітна сарана та єгипетська сарана досягає 6 см в довжину, прус італійський - до 3,5 см. Комахи зазвичай мають сіре, буре, зелено-коричневе або оливкове забарвлення тулуба і прекрасно розвинені крила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, сарана, загроза
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Щойно прилетіла, м. Ківерці 2 липня 2025, є фото
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька громада передала для воїнів модеми Starlink та зарядні станції
01 серпня, 08:25
На Волині понад 80% пацієнтів незадоволені медициною
01 серпня, 07:32
Через загрозу нашестя сарани на Волині працюватиме «гаряча лінія»
01 серпня, 05:28
Трамп очікує припинення війни в Україні до 8 серпня
01 серпня, 03:41
У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим на війні ексдепутатам
01 серпня, 01:15
Схожі новини
Інформації щодо можливого вторгнення на Волинь найближчим часом немає, – мер Луцька. ВІДЕО Інформації щодо можливого вторгнення на Волинь найближчим часом немає, – мер Луцька. ВІДЕО
24 лютого, 2022, 13:52
Як волинян сповіщатимуть про небезпеку у разі вторгнення Росії. ВІДЕО Як волинян сповіщатимуть про небезпеку у разі вторгнення Росії. ВІДЕО
27 січня, 2022, 11:20
«Через здорожчання газу посівна – під загрозою», – голова фракції «Батьківщина» у Луцькій райраді Тетяна Павлова-Багрійчук «Через здорожчання газу посівна – під загрозою», – голова фракції «Батьківщина» у Луцькій райраді Тетяна Павлова-Багрійчук
10 грудня, 2021, 13:20
На Волині назріває загроза екологічної катастрофи, - депутат На Волині назріває загроза екологічної катастрофи, - депутат
24 січня, 2018, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на гучний спів віруючих
Сьогодні, 07:15
 0
Коли викопувати озимий часник: практичні поради
Сьогодні, 05:17
 0
Курс валют на 3 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі на неділю, 3 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
 0
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8