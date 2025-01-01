Трамп очікує припинення війни в Україні до 8 серпня

Трамп очікує припинення війни в Україні до 8 серпня
Президент Дональд Трамп очікує досягнення мирної угоди між Україною та росією до 8 серпня.

Про це заявив виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє "Газета ua", посилаючись на Reuters.

За словами дипломата, Сполучені Штати виступають за негайне припинення вогню та стійкий мир між сторонами конфлікту.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що угода має бути досягнута до 8 серпня. США готові вжити додаткових кроків задля забезпечення миру", - наголосив Келлі.

Президент США Дональд Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.

За його словами, США хочуть домовленостей Росії щодо України через 10 днів, в іншому випадку введуть імпортні мита.

Трамп додав, що війна в Україні затягнеться надовго, проте її можна було б "легко врегулювати".

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Теги: Україна, війна, Трамп, США
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