1 серпня на Волині: гортаючи календар

1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналістка Віра Шевчук (на фото).

Також день народження відзначають екс-заступник Луцького міського голови Олександр Рачков та заслужений лікар України Євген Комарницький.

Також день народження 1 серпня у медійника Олексія Шумика.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня, які носять імена – Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія

Бажаємо усім міцного здоров’я, довголіття й радості від життя.

1 серпня 1913 року у грузинському місті Сурамі у віці 42 роки померла українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка (Лариса Косач).

Тривалий час вона жила на Волині, часто сюди приїжджала, багато писала про Волинь у своїх творах.

За новим церковним календарем, 1 серпня в Україні відзначають Медовий спас, а у народі це свято має назву Маковія. Відомо, що від свята Маковія починається Успенський піст і триває до 14 серпня, напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці.

1 серпня вшановують пам'ять про візантійську святиню - частини Животворчого Хреста Господнього, на якому був розіп'ятий Христос, а також пам'ять Макавейських мучеників, які не зрадили юдейську віру на користь нав'язаного еллінськими колонізаторами язичництва. Ім'я юдейського очільника Макавея було адаптовано в українців як Маковій.

В цей день у церквах святять воду, квіти й мак. Святково вбрані православні віряни відвідують церкву, несучи китиці квітів.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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