Нічна атака на Київ: відомо про другу загиблу дитину, кількість жертв зросла до 16

Нічна атака на Київ: відомо про другу загиблу дитину, кількість жертв зросла до 16
Кількість жертв унаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 16, з них 2 дітей. Також зросла кількість постраждалих - їх уже 159.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на голову КМВА Тимура Ткаченка та ДСНС України.

Ткаченко повідомив, що за наявною інформацією, серед 16 загиблих двоє дітей.

У ДСНС уточнили, що йдеться про дітей 6 та 17 років.

Кількість постраждалих зросла до 159 людей. Аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі завершені, у Святошинському ще тривають.

Як відомо, уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами.
Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва.
Унаслідок атаки загинув шестирічний Матвій Марченко. Він був вихованцем столичного клубу карате. Також відомо, що серед жертв російського ракетного удару у Святошинському районі Києва є патрульна поліцейська Лілія Степанчук.
Крім того, через удар безпілотниками по Святошинському району Києва зазнали поранень журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Їхня квартира пошкоджена.

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Теги: Україна, війна, Київ, атака, обстріл
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