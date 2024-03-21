Нічна атака на Київ: відомо про другу загиблу дитину, кількість жертв зросла до 16





Про це повідомляє Тимура Ткаченка та ДСНС України.



Ткаченко повідомив, що за наявною інформацією, серед 16 загиблих двоє дітей.



У ДСНС уточнили, що йдеться про дітей 6 та 17 років.



Кількість постраждалих зросла до 159 людей. Аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі завершені, у Святошинському ще тривають.



Як відомо, уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами.

Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва.

Унаслідок атаки загинув шестирічний Матвій Марченко. Він був вихованцем столичного клубу карате. Також відомо, що серед жертв російського ракетного удару у Святошинському районі Києва є патрульна поліцейська Лілія Степанчук.

Крім того, через удар безпілотниками по Святошинському району Києва зазнали поранень журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Їхня квартира пошкоджена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість жертв унаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 16, з них 2 дітей. Також зросла кількість постраждалих - їх уже 159.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на голову КМВАта ДСНС України.Ткаченко повідомив, що за наявною інформацією, серед 16 загиблих двоє дітей.У ДСНС уточнили, що йдеться про дітей 6 та 17 років.Кількість постраждалих зросла до 159 людей. Аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі завершені, у Святошинському ще тривають.Як відомо, уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами.Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва.Унаслідок атаки загинув шестирічний Матвій Марченко. Він був вихованцем столичного клубу карате. Також відомо, що серед жертв російського ракетного удару у Святошинському районі Києва є патрульна поліцейська Лілія Степанчук.Крім того, через удар безпілотниками по Святошинському району Києва зазнали поранень журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Їхня квартира пошкоджена.

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